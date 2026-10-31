Россиянка три года не может выселить беженцев с Украины из испанской квартиры
Россиянка по имени Румия уже три года не может вернуть свою недвижимость в Барселоне, которую сдала украинским беженцам. Об этом она рассказала в личном блоге. По её словам, судебные разбирательства обошлись ей почти в 50 тысяч евро, однако выселить жильцов до сих пор не удалось.
В августе 2023 года хозяйка сдала одну из двух студий пожилой паре, попросившей временное жильё. Первые три месяца арендаторы исправно платили, после чего перестали вносить деньги и отказались съезжать. Квартиранты объяснили своё поведение тем, что оказались за границей из-за России, поэтому Румия как гражданка этой страны якобы обязана им помогать.
Позднее выяснилось, что жильцы заняли и вторую часть недвижимости, сменив там замки. Румия обратилась в полицию, но правоохранители предупредили её о невозможности самостоятельного выселения. Попытка отключить электричество также оказалась безуспешной — суд обязал восстановить подачу энергии. В ответ квартиранты потребовали компенсацию морального вреда в размере 2500 евро и уголовного наказания для арендодательницы.
Всё это время россиянка продолжает оплачивать коммунальные услуги — около 300 евро ежемесячно. Недавно суд одобрил освобождение помещений, однако, по утверждению хозяйки, решение пересмотрели из-за переписки с постояльцами на русском языке. Переводы сообщений на испанский были предоставлены, но спор так и не завершился.
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