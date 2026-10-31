Россиянка три года не может выселить беженцев с Украины из испанской квартиры

31 октября 2026, 17:42

Россиянка не может вернуть испанскую квартиру из-за украинских беженцев

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Россиянка по имени Румия уже три года не может вернуть свою недвижимость в Барселоне, которую сдала украинским беженцам. Об этом она рассказала в личном блоге. По её словам, судебные разбирательства обошлись ей почти в 50 тысяч евро, однако выселить жильцов до сих пор не удалось.