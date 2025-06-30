Стало известно, кто из иностранцев состоит в спецназе «Ахмат»

30 июня 2025, 09:08

Алаудинов: в спецназе Ахмат состоят японец, китайцы и корейцы

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил о значительных изменениях в составе и символике подразделения. Об этом пишет РИА Новости.