Стало известно, кто из иностранцев состоит в спецназе «Ахмат»
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщил о значительных изменениях в составе и символике подразделения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, за последние три года «Ахмат» трансформировался из первоначально чеченского формирования в интернациональное подразделение, в котором служат представители различных национальностей и вероисповеданий.
Алаудинов отметил, что на сегодняшний день около 50% бойцов «Ахмата» составляют русские, 25% — чеченцы, а остальные 25% — представители других национальностей, включая японцев, китайцев и корейцев. Все они объединились для защиты Родины, что подчеркивает многонациональный характер формирования.
Кроме того, командир спецназа рассказал о решении изменить флаг подразделения, чтобы он отражал разнообразие и единство его бойцов. Новый флаг включает элементы, символизирующие основные религиозные конфессии России — Православие и Ислам. Алаудинов подчеркнул, что это решение направлено на укрепление братства среди бойцов и демонстрацию их единства.
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