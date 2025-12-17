«Чётко сказано»: Адвокат объяснил, могут ли Дмитрия Нагиева признать иноагентом

17 декабря 2025, 15:14

Адвокат Бенхин: слова Нагиева о военных фильмах не связаны с критикой СВО

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Адвокат Александр Бенхин оценил вероятность признания актёра Дмитрия Нагиева иностранным агентом. По мнению юриста, для этого нет оснований.





В беседе с «NEWS.ru» Бенхин сослался на действующий закон. Он указал, что ключевой критерий для статуса иностранного агента — это получение финансирования из-за границы.

«Нет оснований признавать Нагиева иноагентом. В законе чётко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа и так далее. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну», — высказался Александр.