«Чётко сказано»: Адвокат объяснил, могут ли Дмитрия Нагиева признать иноагентом
Адвокат Бенхин: слова Нагиева о военных фильмах не связаны с критикой СВО
Адвокат Александр Бенхин оценил вероятность признания актёра Дмитрия Нагиева иностранным агентом. По мнению юриста, для этого нет оснований.
В беседе с «NEWS.ru» Бенхин сослался на действующий закон. Он указал, что ключевой критерий для статуса иностранного агента — это получение финансирования из-за границы.
«Нет оснований признавать Нагиева иноагентом. В законе чётко сказано, что речь должна идти о финансировании из-за рубежа и так далее. В случае с Нагиевым, думаю, ничего ему не будет, потому что это слишком общее высказывание. Он не критикует СВО. Он в целом говорит о фильмах про войну», — высказался Александр.По мнению адвоката, актёр говорил о военном кино в целом, что можно отнести к любой исторической эпохе.
Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что работает на лекарства.