Одного политика признали иноагентом

Минюст внес политика Евгения Савостьянова* в реестр иноагентов
Евгений Савостьянов* (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Политика и предпринимателя Евгения Савостьянова* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.



По данным ведомства, Савостьянов* распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах страны, решениях органов власти и проводимой ими политике. Он также участвовал в создании и рассылке материалов других иностранных агентов. Отдельно отмечается, что Савостьянов* выступал против специальной военной операции на Украине.

Напомним, в ноябре в реестр иностранных агентов включили журналистку Елену Костюченко*. Основанием стали аналогичные нарушения. Кроме того, Костюченко* занималась пропагандой ЛГБТ*-отношений.

Лидия Пономарева

