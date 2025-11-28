Одного политика признали иноагентом
Политика и предпринимателя Евгения Савостьянова* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции России.
По данным ведомства, Савостьянов* распространял недостоверные сведения о Вооруженных силах страны, решениях органов власти и проводимой ими политике. Он также участвовал в создании и рассылке материалов других иностранных агентов. Отдельно отмечается, что Савостьянов* выступал против специальной военной операции на Украине.
Напомним, в ноябре в реестр иностранных агентов включили журналистку Елену Костюченко*. Основанием стали аналогичные нарушения. Кроме того, Костюченко* занималась пропагандой ЛГБТ*-отношений.
Читайте также: