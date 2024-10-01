Госдеп сделал заявление об ударах Киева вглубь РФ

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Киев может бить вглубь российских территорий без одобрения со стороны США только собственным оружием. Такое заявление сделал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер. Его слова опубликованы на официальном ресурсе ведомства.
«Украина, прежде всего, суверенная страна, поэтому она может использовать оружие, которое производит самостоятельно для нанесения ударов вглубь России. И для этого ей не нужно разрешение США», — сказал Миллер.Миллер добавил, что боевики ВСУ располагают огромным количеством «собственных вооружений». Чиновник США резюмировал, что военная помощь Украине продолжится.
Ранее боевик ВСУ рассказал, почему решил сдаться в плен.
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Никита Кротов