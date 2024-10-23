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Государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь». Об этом информирует РИА Новости.
По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя.
Это событие является первым известным примером применения данного боеприпаса против беспилотников, что подчеркивает высокую эффективность и универсальность ракеты.
Представители «Ростеха» отметили, что характеристики точности и управляемости «Вихря» позволяют успешно поражать даже малоразмерные объекты, которые не входят в категорию типичных целей. Ракеты «Вихрь» традиционно используются для уничтожения бронетехники противника, находящейся в укрытиях или в движении, а также для поражения замаскированных и защищенных огневых точек.
Разработчиком ракеты является компания «Высокоточные комплексы», а ее производство осуществляется на заводе «Калашников», оба из которых входят в состав «Ростеха».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Это событие является первым известным примером применения данного боеприпаса против беспилотников, что подчеркивает высокую эффективность и универсальность ракеты.
«Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — указано в сообщении.
Представители «Ростеха» отметили, что характеристики точности и управляемости «Вихря» позволяют успешно поражать даже малоразмерные объекты, которые не входят в категорию типичных целей. Ракеты «Вихрь» традиционно используются для уничтожения бронетехники противника, находящейся в укрытиях или в движении, а также для поражения замаскированных и защищенных огневых точек.
Разработчиком ракеты является компания «Высокоточные комплексы», а ее производство осуществляется на заводе «Калашников», оба из которых входят в состав «Ростеха».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова