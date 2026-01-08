Достижения.рф

«Ростех»: В ВС России поступили патроны с вольфрамом против FPV-дронов

Фото: istockphoto/alexmak72427

Сверхтвёрдые патроны с вольфрамом для противодействия FPV-дронам начали поступать в российские войска. Об этом 8 января сообщили в «Ростехе».



Как отмечается в публикации в Telegram-канале госкорпорации, наилучшие результаты на практической демонстрации показал патрон IGLA 100, оснащённый сверхтвёрдой дробью из сплава вольфрама, никеля и железа.

По данным «Ростеха», патрон способен поражать ключевые элементы беспилотников — пробивать двигатели и блоки управления, перебивать провода и повреждать детали конструкции. Серийный выпуск антидроновых боеприпасов запустили в 2024 году.

Также в госкорпорации сообщили, что инструкторы «Ростеха» провели обучение военнослужащих тактике борьбы с дронами с применением стрелкового оружия, включая практические стрельбы по мишеням.

Никита Кротов

