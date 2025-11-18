Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, успешно выполнила поставку двух истребителей пятого поколения Су-57 для зарубежного клиента. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил об этом в эфире Первого канала.
Су-57 представляет собой многофункциональный истребитель нового поколения. Он способен уничтожать различные воздушные, наземные и надводные цели. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием. Также Су-57 оборудован современным комплексом бортового оборудования, что делает его одним из самых передовых истребителей в мире.
