Четыре БПЛА ВСУ сбиты ПВО в Ростовской области

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На территории Ростовской области в ночь на понедельник средствами ПВО были уничтожены четыре беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Воздушная атака была зафиксирована в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Слюсарь написал, что в результате атак пострадавших и разрушений нет.
Слюсарь уточнил, что действия сил ПВО позволили быстро отразить угрозу, обеспечив безопасность жителей области. Оперативная работа систем противовоздушной обороны продолжается для предотвращения возможных дальнейших атак.
Ранее «Радио 1» передавало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области
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Слюсарь уточнил, что действия сил ПВО позволили быстро отразить угрозу, обеспечив безопасность жителей области. Оперативная работа систем противовоздушной обороны продолжается для предотвращения возможных дальнейших атак.
Ранее «Радио 1» передавало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области
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Мария Моисеева