Губернатор Миляев сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в небе над Тульской областью
Российские силы ПВО сбили над Тульской областью украинский беспилотник. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировали.
Миляев напомнил жителям о правилах безопасности: упавшие на землю беспилотники могут содержать взрывчатые вещества, поэтому приближаться к ним запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами. При обнаружении подозрительных предметов губернатор призвал немедленно сообщать по телефонам экстренных служб — 01, 101, 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 4 апреля обломки украинского дрона рухнули рядом с жилой многоэтажкой в Тольятти, после этого начался пожар.
