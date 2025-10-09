Ростовскую область атакуют беспилотниками ВСУ
Сегодня утром в небе над Неклиновским районом Ростовской области были зафиксированы три беспилотника типа «Лютый», принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По данным источников, два дрона были уничтожены силами ПВО. Третий БПЛА упал на проезжую часть шоссе, не взорвавшись. При этом на месте падения была обнаружена боевая часть — около пяти брикетов пластита по пять килограммов каждый.
Оперативные службы проводят работы по обезвреживанию оставшихся взрывчатых веществ и выясняют все обстоятельства атаки.
