Ростовскую область атакуют беспилотниками ВСУ

09 октября 2025, 13:46

Фото: iStock/rancho_runner

Сегодня утром в небе над Неклиновским районом Ростовской области были зафиксированы три беспилотника типа «Лютый», принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.