Зеленский пообещал устроить блэкауты в Белгородской и Курской областях
Владимир Зеленский заявил, что удары по электростанциям в Белгородской области России являются «справедливыми» и пообещал аналогичные атаки по Курской области. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам Зеленского, первой под ударом окажется Белгородская область, поскольку именно с её территории якобы запускаются ракеты и КАБы, которые поражают энергообъекты в Харькове.
«Наверное, может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо», — сказал Зеленский на встрече с журналистами.
При этом глава киевского режима утверждает, что ВСУ наносят только «точечные удары» и не целятся в гражданское население. Однако, только вчера в результате комбинированного удара по жилым домам и спортивному центру в белгородской Масловой Пристани погибли три мирных жителя, ещё 12 получили ранения.