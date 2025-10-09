Зеленский пообещал устроить блэкауты в Белгородской и Курской областях

09 октября 2025, 12:30

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что удары по электростанциям в Белгородской области России являются «справедливыми» и пообещал аналогичные атаки по Курской области. Об этом сообщают украинские СМИ.





По словам Зеленского, первой под ударом окажется Белгородская область, поскольку именно с её территории якобы запускаются ракеты и КАБы, которые поражают энергообъекты в Харькове.





«Наверное, может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо», — сказал Зеленский на встрече с журналистами.