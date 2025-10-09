Соратник Зеленского перед СВО купил недвижимость в Праге за 2 млн долларов
Сын первого помощника Владимира Зеленского и ведущего продюсера «Квартала 95» Сергея Шефира Никита перед началом СВО купил в Праге две квартиры общей стоимостью более двух миллионов долларов и зарегистрировал их на свою чешскую фирму Shelter Chief. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы.
По данным издания, юрлицо Shelter Chief зарегистрировали в Праге в декабре 2021 года для ведения деятельности «Аренда недвижимости, апартаментов и нежилых помещений». Учредителем и владельцем был Никита Шефир.
«9 февраля 2022 года уставный капитал Shelter Chief увеличился с 20 тыс. до 45 млн крон ($2,1 млн по курсу 2022 года на дату покупки) за счёт стоимости недвижимости, которую учредитель внёс в уставный капитал фирмы», — говорится в материале.
Отмечается, что речь идёт об апартаментах и парковочных местах в клубном доме Vila Bianca, расположенном в дипломатическом квартале Праги Бубенеч.
По словам кандидата политических наук, профессора Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, семья Шефира стала очередным примером, как на Украине реализуется «технология кошелька».
Тем временем член палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна в подкасте у блогера Дэнни Джонса заявила, что Зеленский ежемесячно направляет 50 млн долларов в банк в Саудовской Аравии, пишут argumenti.ru.
Подробностей конгрессвумен не привела, однако назвала это странным.
«Зачем мы отправляем деньги на Украину?» — задалась вопросом Анна Паулина Луна.