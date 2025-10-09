Соратник Зеленского перед СВО купил недвижимость в Праге за 2 млн долларов

09 октября 2025, 12:57

Фото: iStock/RudyBalasko

Сын первого помощника Владимира Зеленского и ведущего продюсера «Квартала 95» Сергея Шефира Никита перед началом СВО купил в Праге две квартиры общей стоимостью более двух миллионов долларов и зарегистрировал их на свою чешскую фирму Shelter Chief. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы.





По данным издания, юрлицо Shelter Chief зарегистрировали в Праге в декабре 2021 года для ведения деятельности «Аренда недвижимости, апартаментов и нежилых помещений». Учредителем и владельцем был Никита Шефир.





«9 февраля 2022 года уставный капитал Shelter Chief увеличился с 20 тыс. до 45 млн крон ($2,1 млн по курсу 2022 года на дату покупки) за счёт стоимости недвижимости, которую учредитель внёс в уставный капитал фирмы», — говорится в материале.

