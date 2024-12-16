RP: ВСУ отступают у Красноармейска под натиском ВС РФ

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ВСУ вынуждены отступать в районе Красноармейска под натиском российских сил. Такие данные приводит польское издание Rzeczpospolita.
По данным издания, украинский конфликт вступил в завершающую стадию. Сейчас бои идут в восточных окрестностях Красноармейска.
16 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении, но понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше.
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«Украинцы отступают под натиском российской армии, темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года», — говорится в статье.
16 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении, но понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше.
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Элина Позднякова