ВСУ более 40 раз обстреляли Белгородскую область за минувшие сутки

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Украинские войска за минувшие сутки более 40 раз обстреляли и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли 16 населённых пунктов в семи районах области. В общей сложности было выпущено 25 снарядов и 17 беспилотников.
Гладков подчеркнул, что украинские войска выпустили восемь боеприпасов и совершили атаку тремя дронами по пяти населённым пунктам Белгородского района. В Грайвороновском округе было выпущено десять боеприпасов по трём населённым пунктам. Системами ПВО сбит один беспилотник над округом.
В результате ударов никто не пострадал, однако выявлены повреждения на двух автомобилях.
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Гладков подчеркнул, что украинские войска выпустили восемь боеприпасов и совершили атаку тремя дронами по пяти населённым пунктам Белгородского района. В Грайвороновском округе было выпущено десять боеприпасов по трём населённым пунктам. Системами ПВО сбит один беспилотник над округом.
В результате ударов никто не пострадал, однако выявлены повреждения на двух автомобилях.
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Анастасия Чинкова