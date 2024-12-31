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В Смоленской области пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК

Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В Ярцевском районе Смоленской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал глава района Роман Захаров.
«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — сообщил Захаров в своем telegram-канале.

На данный момент открытое возгорание ликвидируют расчеты МЧС. Расследованием происшествия занимаются специальные службы.



Также Захаров попросил жителей не распространят фото и видео с беспилотниками. Данные материалы помогут вычислить их местоположение, благодаря чем противник получит необходимую информацию о нахождении российской системы противовоздушной обороны.

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#атака
Губернатор Смоленской области Анохин: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
31 декабря 2024, 05:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Смоленская область - опасность БПЛА. В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — сообщил Анохин в своем telegram-канале.

В предупреждении главы региона значится, что в случае обнаружения беспилотника граждане должны не приближаться к находке и сообщить о ней экстренным службам. Жителям, которые находятся на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или поземном переходе. При их отсутствии стоит укрыться под деревьями.

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СМИ Украины: в Киеве прозвучали повторные взрывы
31 декабря 2024, 04:32

Фото: iStock/Vadven

В Киеве прозвучали повторные взрывы, а также в Шостке Сумской области. Об этом рассказали украинские СМИ.
Информация о происшествии поступила от telegram-канала «Общественное» и издания «Зеркало недели». Также в регионах объявлена воздушная тревога.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские СМИ рассказали о сильных взрывах в Киеве и Киевской области. В регионах объявлена воздушная тревога около четырех часов утра по московскому времени.

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#воздушная киев
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СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
31 декабря 2024, 04:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности о взрывах рассказали telegram-канал «Общественное» и издание «Зеркало недели». К тому же в регионе была объявлена воздушная тревога. В Киеве с 03:56,а в области с 03:58 по московскому времени.

На данный момент о причинах взрыва не сообщается. Власти пока не дали свой комментарий по происшествию.

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#воздушная тревога
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Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ
31 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/IherPhoto

Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки в ходе мирных переговоров с РФ. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на обозревателя издания Ибрагима Набера.
«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия» — заявил эксперт.

Такой сценарий может случится на фоне намерения избранного президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт в 2025 году. Для подписания мирного договора Зеленский вынужден отказаться от части территорий. Сам Трамп будет настаивать на готовность к компромиссам.

Австрийский военный эксперт Маркус Райснер уже сообщал изданию, что российская армия достигла кульминационного пункта в своем наступлении. Сейчас ВС РФ контролируют свыше 1,2 тысячи километров фронта.

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#сша
#эксперт
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#зеленский
#трамп
#переговоры
#украина
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Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО
31 декабря 2024, 02:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Британский дипломат Ян Прауд заявил, что США при правлении избранного президента Дональда Трампа должны помешать Украине вступить в НАТО. Об этом эксперт написал в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
По словам Прауда, будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог должен убить идею о вступлении страны в альянс. Это нужно сделать несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы.

Также Прауд выступил о возможном членстве Украины в ЕС. Этот сценарий дипломат назвал проблемным, так как с текущей политической обстановкой внутри Евросоюза объединение не может позволить себе расширяться. В частности это касается нестабильной ситуации в Германии и Франции.

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Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву
31 декабря 2024, 02:24

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении заявил, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, как никто другой в Европе. Текстом речи поделилась пресс-служба правительства ФРГ.
«Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе, и что при этом мы будем сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась» — заявил Шольц.

Также канцлер высказался о суровых временах для Германии. Это проявляется в увеличении цен и растущим чувством тревоги у жителей из-за конфликта на Украине. При этом Шольц отметил, что все вызовы сделают народ ФРГ сплоченнее, а будущее Германии определяют граждане страны.

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#германия
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Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА
31 декабря 2024, 02:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки БПЛА. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Опасность распространяется на всю территорию региона. Сообщение об угрозе появилось в 01:02. Гусев призвал жителей сохранят спокойствие и следить за новостями от регионального правительства и службы МЧС.

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#опасность
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#вс рф
#воронежская область
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Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК
31 декабря 2024, 01:51

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Вооруженные силы России подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили один безэкипажный катер. Этим поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, - это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Сообщение об успешном отражении атаки появилось в 01:31. ВСУ попытались нанести удар по региону в ночь на 31 декабря.

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#telegram
#всу
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Хинштейн поспорил с жителем Суджи о низких выплатах компенсаций за имущество
31 декабря 2024, 01:39

Фото: iStock/blinow61

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поспорил с одним из жителей Суджи по поводу низких выплат компенсаций за имущество. Соответствующее видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина пожаловался, что суджане до вторжения ВСУ ничего не просили, а теперь помощи не хватает. Губернатор напомнил о продолжающейся военной операции, необходимости восстановление региона и людях в более трудной ситуации», — передают разговор в РБК.

Житель Суджи по имени Валерий объяснил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье из-за требуемого ремонта. Дело в том, что сертификаты покрывают только стоимость жилища без отделки. Для этого Валерий попросил у Хинштейна дополнительную выплату до 1 миллиона рублей.

В ответ на просьбу губернатор напомнил о продолжении специальной военной операции и необходимости восстанавливать регион после вторжения ВСУ. При этом Хинштейн отметил, жители Суджи не забыты и выданные им сертификаты покроют стоимость утраченного жилья. После было предложено создать фонд для поддержки нуждающихся.

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