В Смоленской области пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК

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В Ярцевском районе Смоленской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал глава района Роман Захаров.
«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — сообщил Захаров в своем telegram-канале.
На данный момент открытое возгорание ликвидируют расчеты МЧС. Расследованием происшествия занимаются специальные службы.
Также Захаров попросил жителей не распространят фото и видео с беспилотниками. Данные материалы помогут вычислить их местоположение, благодаря чем противник получит необходимую информацию о нахождении российской системы противовоздушной обороны.
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Иван Мусатов