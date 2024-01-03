Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

Telegraph: Запад может отвернуться от Украины из-за успехов России
03 января 2024, 06:35
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в колонке для Telegraph выразил опасения, что Запад может пересмотреть свою поддержку Украины в свете успехов России.

По его мнению, союзники Киева начинают терять терпение, что, в конечном итоге, может привести к сокращению военной и экономической помощи. Он также отметил превосходство российской промышленности над Евросоюзом и Украиной.

По мнению Кларка, «2024 год может стать для Украины временем жесткого разочарования» и он предположил, что положение Киева сегодня гораздо более сложное, чем год назад.

Читайте также:

В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне

Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском

США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов
#всу
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили о невозможности победить Россию в ракетной войне
Немецкий журналист Юлиан Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне
03 января 2024, 05:49

Фото: iStock/3D_generator

Украина не может победить Россию в ракетной войне, заявил в соцсетях немецкий журналист Юлиан Репке в ответ на заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок о необходимости поставок большего количества систем ПВО в Украину.
По мнению Репке, запасы западных ракет в украинских арсеналах быстрее иссякнут, чем у российской стороны. Журналист считает, что проблема имеет два решения: либо сбивать российские бомбардировщики в воздухе, либо уничтожать их на земле. В противном случае, по мнению Репке, Украина не сможет выиграть ракетную войну.

Читайте также:

Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Минобороны рассказало об уничтожении ракет над Белгородской областью

В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ
#журналист
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы группировки «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
03 января 2024, 04:34

Фото: iStock/TebNad

Министерство обороны России заявило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» из 6-й общевойсковой армии российской группировки «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
Как отметили на сайте ведомства, были нанесены удары, в результате которых были уничтожены военнослужащие из этой группы пехоты ВСУ, а также две боевые машины пехоты противника.

Ранее вооруженные силы России нанесли удары по объектам производства ракет и беспилотных летательных аппаратов в Киеве.

Также сообщается, что российские военные уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.

Читайте также:

В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6

США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

В США удивились возможностям российского оружия на Украине
#военные
#машины
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине назвали действия Запада шагом к поражению
Белесков: недостаточная военная помощь Запада — рецепт поражения Украины
03 января 2024, 04:23

Фото: iStock/Liukov

Советник украинского военного руководства и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что недостаток военной помощи Запада ведет к медленному поражению Украины.
Это высказывание Белескова стало реакцией на колонку в The Wall Street Journal под названием «Хочет ли Байден, чтобы Украина победила?». Автор Филлип О’Брайан утверждает, что администрация Джо Байдена пытается навязать Киеву сделку с Россией, отказываясь полностью вооружать украинские силы.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом, в то время как украинские власти выдвигали ультиматумы в адрес России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Запад не оставит Киев в одиночестве и будет оказывать поддержку и в будущем.

Читайте также:

В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

Во Франции призвали отменить санкции против России

Во Франции Зеленскому очертили новые границы Украины
#москва
#санкции
#украина
#администрация
#население
#оон
#запад
#киев
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации
Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность
03 января 2024, 02:54

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под позывным «Бот» выразил недовольство поддержкой, которую воздушные силы Украины предоставляют сухопутным войскам на передовой, передает РИА Новости.
В ходе публичного мероприятия один из присутствующих спросил у комбатов, как часто они видят украинскую авиацию в зоне боевых действий.

«Мы видим их довольно часто, но их эффективность оставляет желать лучшего», — отметил Бот.
По его словам, эта критика распространяется как на самолеты, так и на вертолеты.ъ

На встрече также присутствовал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ. Бот пообещал летчикам, что «их время придет», отвечая на их запросы.

Читайте также:

Минобороны: Войска РФ нанесли удары по объектам ВПК на Украине

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса

Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий
#самолёты
#вертолёты
#авиация
#мероприятия
#всу
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор перечислил повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: при обстреле Белгорода получили повреждения более 70 домов
03 января 2024, 02:40

Фото: istockphoto / RamonCast

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 70 домов и 40 автомобилей получили повреждения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Основные разрушения были зафиксированы в 53 частных домах Белгорода, а также были повреждены несколько квартир в четырех многоквартирных домах, семь хозсубъектов, 37 автомобилей и один автобус. В Белгородском районе пострадали 14 частных домов, два гаража и семь автомобилей.

За 2 января ВСУ выпустили по Белгородской области в общей сложности 24 ракеты РСЗО «Ольха» и две тактических ракеты «Точка-У». В результате пострадали 11 человек, один мужчина, находившийся в автомобиле в момент обстрела, не смог быть спасен после взрыва снаряда рядом с его машиной.

Читайте также:

Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета

В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6

Автосалон Tesla горит в Киеве после серии взрывов
#губернатор
#автобус
#человек
#мужчина
#всу
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела
Мэр: в Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела ВСУ
03 января 2024, 02:28

Фото: istockphoto / RamonCast

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что школа-интернат в центральном районе города получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских вооруженных сил.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации военных преступлений Украины, в 0.35 часов по местному времени было произведено четыре выстрела снарядами калибром 155 миллиметров по Горловке, а в 1.10 часов еще четыре снаряда того же калибра, но кассетные.

«В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований пострадала школа-интернат № 9», — отметил Приходько.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является домом для химического концерна «Стирол» и угледобывающих предприятий. Этот город является одним из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и до начала конфликта в Донбассе имел население более 250 тысяч человек.

Читайте также:

Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета

В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6

Автосалон Tesla горит в Киеве после серии взрывов
#школа
#губернатор
#город
#человек
#население
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
Зеленский: за пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов
03 января 2024, 01:55

Владимир Зеленский сообщил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о числе атак на территорию Украины за последние несколько дней.
«За последние пять суток по Украине было выпущено не менее 500 ракет и дронов», — цитирует украинского президента его Telegram-канал.
В ходе телефонного разговора Зеленский выразил признательность Сунаку за «значительный и всесторонний вклад Великобритании в укрепление украинской ПВО».

Ранее украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Киеве и его области. В результате несколько районов лишились электропитания, также произошли пожары в нескольких зданиях.

Читайте также:

В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

СБУ заявила о демонтаже веб-камер, «засветивших» работу ПВО в Киеве

Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
#сми
#взрывы
#пожары
#telegram
#зеленский
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Развожаев: над морем у Севастополя сбита ракета, повреждений не зафиксировано
03 января 2024, 01:20

Фото: iStock/e-crow

В Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева, появилась информация о сбитии ракеты над морем.
При этом повреждений инфраструктуры, по предварительным данным, не зарегистрировано.

«Согласно первичной информации, ракета была сбита над акваторией. От спасательной службы Севастополя поступила информация об отсутствии повреждений инфраструктуры. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию», — написал он.
Читайте также:

В Германии раскрыли судьбу переданных Киеву танков Leopard 2A6

США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

На подлете к Белгороду сбили четыре воздушные цели
#сша
#ракета
#информация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ ответили на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов
Захарова: российских дипломатов никто изолировать не будет
03 января 2024, 00:56

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность в том, что никто не попытается изолировать российских дипломатов.
Таким образом Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы, о необходимости для западных стран «изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях».

«Пусть это будет ясно: никто не собирается изолировать российских дипломатов. Мир устал от натиска незаконных санкций и злобных амбиций узкой группы западных режимов», — написала представитель МИД России.
Ранее в декабре директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, продолжат искать способы сотрудничества с Россией, ориентируясь на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.

Читайте также:

Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке

Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

Захарова: США в 2024 году всеми силами будут поддерживать конфликт на Украине
#сша
#конфликт
#китай
#мид
#страны
#турция
#мид рф
#заявление
#telegram
#мир
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф