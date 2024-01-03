Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада

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Военный эксперт из британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в колонке для Telegraph выразил опасения, что Запад может пересмотреть свою поддержку Украины в свете успехов России.
По мнению Кларка, «2024 год может стать для Украины временем жесткого разочарования» и он предположил, что положение Киева сегодня гораздо более сложное, чем год назад.
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Артем Кузьмин