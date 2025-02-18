Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Визит министра финансов США Скотт Бессента в Киев может стать окончанием политической карьеры Владимира Зелинского. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд.
«Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого акта в его <...> политической карьере», — пишет Прауд в своей статье для Responsible Statecraft.
Свое заявление Прауд сделал после новостей о встрече Бессента и Зеленского, на которой первый передал главе киевского режима финансовое соглашение, которое Зеленский отсказался подписывать. Уже позднее он объявил, что отказал американскому представителю в предоставлении полезных ископаемых Украины для США. По информации The Economist, Зеленский расчитывал договориться с Бессентом об очередной поддержке Киева, но в ответ на это получил меморандум.
По мнению Прауда, США подталкивают киевские власти к заключению мирного соглашения на худших для них условиях. В частности Украина сможет вынести с него намного меньше, чем ей предлагалось в марте 2022 года.
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Иван Мусатов