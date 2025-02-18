Трамп в дружеском телефонном диалоге обсудил переговоры по Украине с Макроном

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Президент США Дональд Трамп провел дружеский телефонный диалог с главой Франции Эммануэлем Макроном по ситуации с переговорами по украинскому конфликту. Об этом рассказали в The Hill.
«Представитель Белого дома сообщил, что разговор в понедельник был «дружеским» и длился около 30 минут. Два президента обсудили конфликт на Украине, встречи европейских лидеров и переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России», — рассказал источник изданию.
Как предает URA.RU, делегация из РФ во главе с главой МИД Сергеем Лавровым и помощник президента Юрием Ушаковым прилетела в Эр-Рияд для участия в переговорах с США. Переговоры должны состоятся 18 февраля. Сам Ушаков отметил, что в процессе диалога украинская сторона участвовать не будет.
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Иван Мусатов