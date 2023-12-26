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За минувшие сутки на Запорожском направлении российские бойцы ликвидировали порядка 65 бойцов ВСУ. Такие данные предоставило Минобороны России.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Кроме того, российские военные отразили вражескую атаку, которую проведи штурмовики 117-й механизированной бригады ВСУ около Вербового.
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление.
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Элина Позднякова