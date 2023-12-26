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Порядка 65 бойцов ВСУ ликвидировано в районе Работино Запорожской области

Минобороны РФ: на Запорожском направлении ликвидировано до 65 бойцов ВСУ
26 декабря 2023, 15:49
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

За минувшие сутки на Запорожском направлении российские бойцы ликвидировали порядка 65 бойцов ВСУ. Такие данные предоставило Минобороны России.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Кроме того, российские военные отразили вражескую атаку, которую проведи штурмовики 117-й механизированной бригады ВСУ около Вербового.

Таким образом, за минувшие сутки потери в рядах ВСУ достигли 65 человек только на Запорожском направлении.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление.

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#эксперт
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#всу
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Залужный настаивает на мобилизации инвалидов, заявила депутат Рады Безуглая
Депутат Рады Безуглая: Залужный настаивает на проведении мобилизации инвалидов
26 декабря 2023, 15:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивает на том, чтобы предоставлять отсрочку от мобилизации только для инвалидов первой группы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Она дала обещание, что добьётся отсрочки от мобилизации для всех украинцев, имеющих инвалидность.

Ранее на рассмотрение в Верховную Раду внесли законопроект, который подразумевает мобилизацию инвалидов III группы. Таким образом, на передовую могут отправиться граждане, у которых отсутствуют какие-то органы, с ампутированной конечностью, с карликовостью и иными проблемами здоровья.

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#украина
#мобилизация
#военные
#законопроект
#всу
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Минкульт Украины внёс SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны
26 декабря 2023, 15:29

Фото: istockphoto/batuhan toker

Министерство культуры Украины внесло певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Поводом для этого стала его публично демонстрируемая патриотическая позиция.
По этой же причине в этом списке оказался актёр Алексей Кравченко, сыгравший, в частности, в фильмах «9 рота» и «Солнцепёк», сообщает телеграм-канал Readovka. Присутствие SHAMAN в перечне национальных угроз объяснить сложно. То ли украинских политиков насторожил тот факт, что певец стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. То ли угрозу безопасности страны несёт фраза «я русский» сама по себе.

Всего на данный момент в этом списке находятся 213 человек. Среди «угроз», например, Анна Семенович и Владимир Соловьёв. А вот Максим Галкин* в прошлом году этот перечень по понятным причинам покинул. Попадание в этот список автоматически вводит против человека ряд ограничений. Например, если речь идёт о киноотрасли, то фильмы с участием «несущих угрозу» артистов в стране не показывают.

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#певец
#страны
#человек
#рф
#украина
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В США оценили возможность Украины провести новое контрнаступление
NBC: новое контрнаступление ВСУ маловероятно
26 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/Silent_GOS

В следующем году Украине вряд ли удастся провести новое контрнаступление и прорвать российскую оборону. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков.
«В начале 2023 года были большие надежды на то, что превозносившееся украинское контрнаступление изменит расклад. Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что некоторые военные аналитики предполагают, что в следующем году ожидаются интенсивные бои. При этом маловероятно, что ВСУ попытаются организовать еще одно контрнаступление. Что касается России, по мнению экспертов, в 2024 году она начнет укреплять позиции на подконтрольных ей территориях.

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#эксперт
#военные
#будущее
#всу
#контрнаступление
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Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство гражданских
26 декабря 2023, 14:44

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Донецкий городской суд приговорил к пожизненному заключению четверых морских пехотинцев Вооружённых сил Украины. Они застрелили 12 мирных жителей в Мариуполе.
Следствием и судом было установлено, что военнослужащие батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Якубенко, Латышев, Кучеренко и Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, во исполнение преступных приказов командования из автоматов расстреляли 14 мирных граждан. 12 из них погибли, двоим удалось уцелеть.

Суд признал всех четверых виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц. Все четверо приговорены к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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#суд
#убийство
#всу
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«В шаге от краха»: Польский эксперт предрёк ближайшее будущее Украины
Do Rzeczy: Украина находится в шаге от краха
26 декабря 2023, 14:21

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пока российская армия добивается всё больших успехов, Украина приближается к краху, об этом заявил польский эксперт Яцек Бартосяк, его цитирует издание Do Rzeczy.
«Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем, Москва вполне может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — прокомментировал ситуацию Бартосяк.

По мнению эксперта, если Вооружённые силы РФ продолжат добиваться успехов и освобождать территории от ВСУ, то украинские солдаты могут устроить бунт и попытаться свергнуть командование. Он также считает, что Украина находится в одно шаге от полного краха уже сейчас.

В завершении Бартосяк отметил, что Москва доминирует не только на линии боевого соприкосновения. Пока в РФ наблюдается явный экономический рост — Украина демонстрирует свою неспособность существовать в качестве самостоятельного государства.

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#украина
#чёрное солдаты
#всу
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#сво
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БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ ракетой Storm Shadow
Военкор Котенок: БДК «Новочеркасск» затонул после удара ВСУ Storm Shadow
26 декабря 2023, 14:16

Фото: Telegram-канал ЧМФ РФ

Большой десантный корабль Черноморского флота РФ затонул после того, как в него попала выпущенная ВСУ тактическая крылатая ракета большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил российской военный корреспондент Юрий Котенок.
«БДК «Новочеркасск» затонул после удара Storm Shadow и детонации боекомплекта. Бандеровская пропаганда - в восторге. Самое то - прикрыть новую волну могилизации громкой "перемогой"», - написал Котенок в своем Telegram-канале.

Отметим, что официально Минобороны данную информацию не подтверждало.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.

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#корабль
#всу
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#ракеты
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Зеленский прокомментировал поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии
Зеленский поблагодарил ВС ВСУ за поражение БДК «Новочеркасск»
26 декабря 2023, 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Воздушным силам Украины за поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Утром 26 декабря в Минобороны заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Уточняется, что в воздушном бою средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24, которые выпускали управляемые ракеты.

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#пожар
#корабль
#telegram
#всу
#минобороны
#зеленский
#ракеты
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Российские военные выполнили главную цель года, сообщил Шойгу
Шойгу: ВС РФ выполнили главную цель года – сорвали контрнаступление ВСУ
26 декабря 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

ВС РФ выполнили главную задачу этого года – сорвали контранступление ВСУ. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, усилия армии были сосредоточены на установленных целях спецоперации. Основная из них заключалась в срыве украинского контрнаступления, которое было организовано вместе с союзниками из НАТО. Российская армия успешно справилась с достижением этой цели.

Также Шойгу добавил, что Верховный главнокомандующий Владимир Путин дал высокую оценку работе руководства и российских военнослужащих. Он выразил благодарность за добросовестное выполнение установленных руководством целей.

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#спецоперация
#вс рф
#сергей шойгу
#армия
#владимир путин
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу во всех регионах Украины
26 декабря 2023, 13:16

Фото: istock / Harry Wedzinga

Власти Украины с 12 часов 26 декабря объявили воздушную тревогу по всех регионах страны. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Звуки сирен об угрозе с воздуха прозвучали в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Донецкой области. Практически в то же время тревогу объявили Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, и Черниговской областях. К 12:16 тревога была объявлена по всей стране.

До этого стало известно, что число пострадавших после ночного удара ВСУ по Феодосии увеличилось до четырех, одного человека не удалось спасти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также 25 декабря сообщалось, что в Одесской области объекты припортовой структуры были серьезно повреждены.

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#страны
#тревога
#украина
#воздушная тревога
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