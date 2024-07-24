Военкор Котенок: В Харькове прилетело по ПВД западных инструкторов

Фото: istockphoto / vadimrysev
Военкор Котёнок сообщил о ночном ударе по пункту временной дислокации (ПВД) западных инструкторов в Харькове.Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Украинские источники информации, как обычно, распространяют недостоверные сведения, утверждая, что удар пришёлся по офису гуманитарной организации, занимающейся разминированием. Однако очевидно, что они и сами не верят в эту версию», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Одесской области были слышны взрывы в районе нефтебазы.
Читайте также:
ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом
Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации
Подполье: ВС РФ нанесли удар по зданию в порту Измаила, где были наёмники ВСУ
Мира Полтева