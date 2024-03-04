РСЗО «Ураган» уничтожила украинский ангар с боеприпасами

Видео: Минобороны РФ
Российские расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ударили из РСЗО «Ураган» по складу боеприпасов ВСУ на границе ДНР и Запорожской области.
Судя по кадрам объективного контроля, цель была поражена.
Ранее в Минобороны также сообщали, что российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО.
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«Беспилотные летательные аппараты обнаружили скопление вооружения и военной техники, нам передали координаты сразу. Мы по этой цели отработали. Цель была поражена, наши войска продвинулись вперед», — рассказал командир батареи РСЗО с позывным «Южный».
Ранее в Минобороны также сообщали, что российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО.
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Элина Позднякова