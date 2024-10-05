РСЗО «Уран» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Донбассе

Фото: Минобороны РФ
Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Уран» 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что операторы беспилотников в ходе разведки территории зафиксировали эти цели. После этого было принято решение поразить их с помощью РСЗО «Уран».
На опубликованных кадрах видно, как выпущенными снарядами сначала уничтожаются несколько автомобилей, а затем пункт дислокации ВСУ и их склад с боекомплектом.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Желанное Второе в ДНР.
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На опубликованных кадрах видно, как выпущенными снарядами сначала уничтожаются несколько автомобилей, а затем пункт дислокации ВСУ и их склад с боекомплектом.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Желанное Второе в ДНР.
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Анастасия Чинкова