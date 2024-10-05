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РСЗО «Уран» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Донбассе

05 октября 2024, 21:05
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Уран» 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки уничтожил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что операторы беспилотников в ходе разведки территории зафиксировали эти цели. После этого было принято решение поразить их с помощью РСЗО «Уран».


На опубликованных кадрах видно, как выпущенными снарядами сначала уничтожаются несколько автомобилей, а затем пункт дислокации ВСУ и их склад с боекомплектом.



Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

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Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке ДНР
05 октября 2024, 20:46

Фото: iStock/Dziurek

Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что беспилотники ВСУ весь вечер кружили над зданием подразделения МЧС в Горловке. После этого они осуществили сброс трёх боеприпасов на территорию частью.

По данным пресс-службы ведомства, личный состав пожарной части не получил ранений. При этом были серьёзно повреждены три пожарные автоцистерны.

Накануне стало известно, что в результате атаки украинского дрона в Горловке пострадал сотрудник МЧС. Его госпитализировали со сквозным ранением плеча. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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#беспилотник
#мчс
#днр
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В Верховной раде призвали напасть на Белоруссию
Депутат Рады Дунда призвал напасть на Белоруссию
05 октября 2024, 19:20

Фото: iStock/ffikretow

Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал напасть на Белоруссию. С таким заявлением он выступил в ходе «Форума свободной России».
По словам депутата, конфликт на Украине можно завершить за год, однако для этого необходимы «креативные решения». Одним из них, по его словам, может стать нападение на Белоруссию.

Дунда выразил уверенность, что заход на белорусскую территорию даже относительно небольших подразделений ВСУ приведёт к тому, что армия Белоруссии сразу же сложит оружие. При этом он добавил, что высказанное им является не убеждением, а знанием.

В конечном счёте, продолжил Дунда, это станет большим ударом для России, поскольку докажет, что Москва не контролирует эти территории и не готова встать на их защиту.

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#украина
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Киев прокомментировал идею уступить РФ освобожденные территории для мирного договора
Украина назвала бредом уступку территории РФ в обмен на гарантии НАТО
05 октября 2024, 19:13

В Офисе президента Украины назвали бредом идею уступить часть территории в пользу России в обмен на членство в НАТО. Высказывание киевских властей в ответ на публикацию британского издания The Financial Times опубликовала «Страна.ua».
«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — цитируют аппарат президента журналисты.

Также в Киеве заявили, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».

5 октября обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники заявили, что Украине, по примеру Германии, придется уступить освобожденные Россией территории в обмен на гарантии НАТО. Это условие, по мнению британцев, ляжет в основу мирного договора.

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#украина
#план
#нато
#всу
#запад
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ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
Украинские военные выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО
05 октября 2024, 18:50

Фото: istockphoto/aapsky

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом вечером 5 октября сообщило правительство Донецкой Народной Республики.
«18.00, населенный пункт Катериновка, населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район), 20 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении Центра контроля и координации региона.

По данным СЦКК, перед этим, начиная с 17.25, украинские боевики трижды обстреляли Горловку из артиллерии калибра 155 миллиметров и кассетными снарядами. Кроме этого ВСУ выпустили еще три снаряда по Петровскому району Донецка.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Военкор предположил, что неуправляемый дрон сбили с российского истребителя Су-57.

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#всу
#днр
#спецоперация
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Военкор Коц: ВС РФ потеряли в зоне СВО новейший беспилотник С-70 «Охотник»
05 октября 2024, 18:05

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские военные потеряли в зоне спецоперации новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник». Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он уточнил, что беспилотник был потерян под Константиновкой. На кадрах видео силуэт падающего летательного аппарата очень напоминал именно обводы «Охотника». По предварительным данным, БПЛА был сбит ракетой класса «воздух-воздух», запущенной с борта российского истребителя Су-57, который и вёл «Охотник». Военкор предположил, что произошло нарушение канала связи и дрон стал неуправляемым.

По словам Коца, Киев наверняка устроит медийную шумиху вокруг очередной «перемоги», однако украинцы вряд ли смогут извлечь что-то полезное из упавшего беспилотника. Дело в том, что машины, подобные «Охотнику», как правило, оборудуются механизмом самоликвидации.

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Русский «Леонардо Ди Каприо» отправился в зону СВО
Русский двойник Леонардо Ди Каприо отправился на СВО
05 октября 2024, 17:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россиянин Роман Бурцев, получивший известность в 2016 году за счёт своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Напомним, что восемь лет назад Бурцев работал в техподдержке службы спасения. В сеть попала его фотография, которая сразу же стала вирусной. Тогда о 33-летнем жителе Подольска начала писать российская и зарубежная пресса. А телеканал «Москва 24» даже запустил проект «Роман с Ди Каприо», в котором Бурцев должен был «преобразиться» в голливудскую звезду.

Сходство с Ди Каприо Бурцев признавал, но к обрушившейся на него популярности отнёсся спокойно. А после того, как настоящий Леонардо получил «Оскар» за фильм «Выживший», интерес к россиянину поутих.

В середине сентября этого года 41-летний Бурцев подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО.

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Запад рассматривает раздел Украины по модели ФРГ и ГДР
FT: Запад рассматривает раздел Украины по примеру ФРГ и ГДР
05 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад рассматривает разделение Украины по модели раздела ФРГ и ГДР. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что такой сценарий обсуждается в западных внешнеполитических кругах уже большее 18 месяцев.

По сведениям, полученным журналистами, такое разделение подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО с последующим принятием решений о возвращении утраченных земель.

Днём ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев задуматься над признанием территориальных потерь. В качестве исторического примера он привёл опыт советско-финской войны.

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FT: Запад рассматривает план раздела Украины по модели ГДР и ФРГ
FT: Киев будет вынужден уступить территории в обмен на гарантии безопасности
05 октября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Diy13

Украине придётся уступить территории, освобождённые Россией, в обмен на гарантии безопасности. Это может стать основой для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.
Об этом пишут обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что такое решение якобы уже согласовано официальными лицами. Это будет означать молчаливое согласие западных государств с тем, что присоединённые Россией территории больше не являются предметом военного спора. В будущем возвращение утраченных территорий в состав Украины должно стать предметом дипломатических обсуждений.

«Подобный "сценарий Западной и Восточной Германии" обсуждается во внешнеполитических кругах уже 18 месяцев», — пишут авторы материала.

Другим условием мирного договора, по версии издания, должно стать обязательство Украины не размещать на своей территории иностранных войск и ядерного оружия, если не будет существовать прямой военной угрозы.

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#ядерное оружие
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Военкор Стешин: Российские мастера разработали беспилотник «Молния» с ИИ
05 октября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», использующий в работе технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Журналист встретился с командиром подразделения БПЛА с необычным позывным Печорин, который рассказал ему, как создавались первые беспилотники этой модели. По его словам, это полностью «народная разработка», опытные образцы изначально собиралась в гаражах, буквально из подручных средств. Но затем модель, по выражению бойца, «встала на рельсы» и получила госфинансирование. Сейчас производство «Молний» курирует фирма «Судоплатов».

Новый беспилотник с ИИ является недорогим и очень эффективным оружием и средством дальней доставки боеприпасов, продолжил Печорин. Он может нести до трёх килограммов полезного груза. Главное отличие от подобных дронов, используемых противником, состоит в наличии у «Молний» высокотехнологичной изюминки — искусственного интеллекта в системе наведения.

«Молния» прошла уже три модификации. Модель обкатывается в боевых условиях. Ориентируясь на отзывы операторов, можно быстро что-то менять, добавлять и допиливать, пояснил Печорин. Из цепочки производства и поставок исключены согласующие структуры, они настроены на скорость принятия решений, а это является большим плюсом, заключил командир подразделения БПЛА.

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