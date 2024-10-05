Военкор Стешин: Российские мастера разработали беспилотник «Молния» с ИИ

Фото: istockphoto/vadimrysev
Российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», использующий в работе технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Журналист встретился с командиром подразделения БПЛА с необычным позывным Печорин, который рассказал ему, как создавались первые беспилотники этой модели. По его словам, это полностью «народная разработка», опытные образцы изначально собиралась в гаражах, буквально из подручных средств. Но затем модель, по выражению бойца, «встала на рельсы» и получила госфинансирование. Сейчас производство «Молний» курирует фирма «Судоплатов».
Новый беспилотник с ИИ является недорогим и очень эффективным оружием и средством дальней доставки боеприпасов, продолжил Печорин. Он может нести до трёх килограммов полезного груза. Главное отличие от подобных дронов, используемых противником, состоит в наличии у «Молний» высокотехнологичной изюминки — искусственного интеллекта в системе наведения.
«Молния» прошла уже три модификации. Модель обкатывается в боевых условиях. Ориентируясь на отзывы операторов, можно быстро что-то менять, добавлять и допиливать, пояснил Печорин. Из цепочки производства и поставок исключены согласующие структуры, они настроены на скорость принятия решений, а это является большим плюсом, заключил командир подразделения БПЛА.
Читайте также:
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области
Невосприимчивый к РЭБ «Князь Вандал Новгородский» охотится на ВСУ под Курском — видео
Новый беспилотник с ИИ является недорогим и очень эффективным оружием и средством дальней доставки боеприпасов, продолжил Печорин. Он может нести до трёх килограммов полезного груза. Главное отличие от подобных дронов, используемых противником, состоит в наличии у «Молний» высокотехнологичной изюминки — искусственного интеллекта в системе наведения.
«Молния» прошла уже три модификации. Модель обкатывается в боевых условиях. Ориентируясь на отзывы операторов, можно быстро что-то менять, добавлять и допиливать, пояснил Печорин. Из цепочки производства и поставок исключены согласующие структуры, они настроены на скорость принятия решений, а это является большим плюсом, заключил командир подразделения БПЛА.
Читайте также:
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
Редчайший российский дрон ликвидировал Leopard в Курской области
Невосприимчивый к РЭБ «Князь Вандал Новгородский» охотится на ВСУ под Курском — видео
Александр Бойцов