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Военкор Стешин: Российские мастера разработали беспилотник «Молния» с ИИ

05 октября 2024, 15:38
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские умельцы разработали беспилотник самолётного типа «Молния», использующий в работе технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Журналист встретился с командиром подразделения БПЛА с необычным позывным Печорин, который рассказал ему, как создавались первые беспилотники этой модели. По его словам, это полностью «народная разработка», опытные образцы изначально собиралась в гаражах, буквально из подручных средств. Но затем модель, по выражению бойца, «встала на рельсы» и получила госфинансирование. Сейчас производство «Молний» курирует фирма «Судоплатов».

Новый беспилотник с ИИ является недорогим и очень эффективным оружием и средством дальней доставки боеприпасов, продолжил Печорин. Он может нести до трёх килограммов полезного груза. Главное отличие от подобных дронов, используемых противником, состоит в наличии у «Молний» высокотехнологичной изюминки — искусственного интеллекта в системе наведения.



«Молния» прошла уже три модификации. Модель обкатывается в боевых условиях. Ориентируясь на отзывы операторов, можно быстро что-то менять, добавлять и допиливать, пояснил Печорин. Из цепочки производства и поставок исключены согласующие структуры, они настроены на скорость принятия решений, а это является большим плюсом, заключил командир подразделения БПЛА.

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Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
Кадыров передал «Народному фронту» 100 «Джихад-машин» для нужд СВО
05 октября 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал «Народному фронту» 100 автомобилей для нужд СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на фронт переданы первые 100 «Джихад-машин», производство которых наладили в Чечне в короткий срок. При разработке этого транспорта учитывались как технические требования для работы в зоне боевых действий, так и пожелания бойцов, находящихся на передовой, сообщил Кадыров на церемонии передачи.

Глава республики выразил надежду на то, что чеченские автомобили наилучшим образом проявят себя в зоне спецоперации, а бойцы по достоинству оценят новый транспорт.

Подчеркнём, что автомобили были собраны в «Чеченавто» при поддержке Минпрома России. Они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Машины вышли в серийное производство, поэтому до конца года планируется выпустить ещё 386 единиц авто.

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#рамзан кадыров
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#производство
#сво
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Сотрудников авиакомпании «Россия» обязали доносить на тех, кто не поддерживает СВО
Сотрудники авиакомпании «Россия» будут доносить на тех, кто не поддерживает СВО
05 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Авиакомпания «Россия» обяжет своих сотрудников доносить на тех, кто не поддерживает проведение СВО и фотографирует объекты на территории аэропортов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что руководство компании разработало для своих сотрудников новый кодекс культуры безопасности полётов. Работников призвали проявлять бдительность для выявления личностей, проявляющих особый интерес к функционированию транспортной инфраструктуры и средств.

Согласно документу, если сотрудник авиакомпании видит человека, подозрительно активно интересующегося работой аэропорта, ему следует узнать все данные об этом человеке, запомнить его внешность, после чего передать сведения руководству.

Таким же образом сотруднику «России» необходимо поступить, если в его рабочее время кто-то распространяет фейки о СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.

Кроме того, сотрудник обязан доложить о том, что зафиксировал беспилотник в районе аэропорта. Он должен точно назвать время обнаружения объекта, его тип (коптерный или самолётный), определить направление полёта и сделать фотографию.

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#авиакомпания
#россия
#правила
#сотрудники
#беспилотник
#данные
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Бойцы «Южной» группировки ликвидировали 755 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли 755 военных в зоне российской группировки «Юг»
05 октября 2024, 14:54

Фото: Минобороны РФ

ВСУ за сутки потеряли до 755 военных за счет действий подразделения группировки войск «Юг». Об этом сообщает Минобороны России 5 октября.
Также военные «Юга» уничтожили британскую гаубицу FH70 150-мм, две гаубицы 120-мм Д-30, и четыре американские гаубицы М198, М777 и две М119. Кроме этого ВСУ потеряли 10 автомобилей.
«Подразделения «Южной» группировки освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке МО РФ.

Киевская армия потеряла банды нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Белая Гора Звановка и Максимильяновка в ДНР. Одновременно бойцы «Южной» группировки отразили три контратаки штурмовых групп 112 бригады теробороны, 81 аэромобильной бригады и 59 мотопехотной.

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Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев

Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар

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#мо
#военные
#армия
#днр
#всу
#рф
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Экс-главком ВСУ Залужный выступил против мобилизации 18-летних украинцев
Залужный выступил против мобилизации украинцев от 18 до 25 лет
05 октября 2024, 13:52

Граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет необходимо беречь. Об этом заявил украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ещё находясь на посту главнокомандующего армии протестовал против мобилизации граждан младше 25 лет, поскольку Украина нужна «и через 20 лет, и через 30 лет». А будущая страна сейчас как раз в лице 18-летних молодых людей.

При этом в «крайнем случае» Залужный допускает, что без снижения возраста мобилизации не обойтись. Однако это касается только такой перспективы, при которой возникнет угроза существованию страны, отметил он в ходе встречи с украинскими студентами в Лондоне.

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#всу
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#страны
#военкомат
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Российский боец рассказал, как ВСУ готовились сдать Угледар
Боец Шаман: ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче
05 октября 2024, 13:34

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче и вывезли основные средства поражения. Об этом сообщил 5 октября замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения», — цитирует военного ТАСС.

По данным замкамандира, ВСУ вывозили особо ценные для них радиолокационные установки и выводили за пределы Угледара другое вооружение.
«Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — поясняет Шаман.

Минобороны официально подтвердило освобождение Угледара от боевиков ВСУ 3 октября. Основная часть украинских военных покинули позиции, остальные — сдались в плен.

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#всу
#минобороны
#украина
#военные
#спецоперация
#сво
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В Краматорске прогремел взрыв
«Страна»: в промзоне Краматорска прогремел взрыв
05 октября 2024, 13:11

Взрыв прогремел в городе Краматорске, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщило 5 октября украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Сообщается о взрыве в промышленной зоне Краматорска Донецкой народной республики. По данным местных каналов, после взрыва в городе пропало электричество.

Официальные сообщения от властей по данному поводу пока не поступали.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь 5 октября российские ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами. Сейчас войска ВСУ покидают позиции и уходят из населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике.

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#всу
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#днр
#киев
#взрыв
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Военкор Поддубный получит звание почётного гражданина Белгородской области
05 октября 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военкор Евгений Поддубный, раненый в зоне СВО, получит звание почётного гражданина Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Глава области написал, что власти региона приступили к процедуре присвоения звания.

Он добавил, что все белгородцы очень гордятся своим соотечественником Поддубным и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения служебного долга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Уничтожает страну»: Дубинский рассказал, как Зеленский рискует военными ради Запада
Дубинский: Зеленский рисует жизнями солдат ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада
05 октября 2024, 12:36

Президент Украины Владимир Зеленский рискует жизнями людей, используя бедственное положение ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в Telegram-канале заявление Киева о сдаче Угледара.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с Рютте», — написал Дубинский.

По мнению депутата, глава украинского режима играет жизнями людей и ставит «на игорный стол» все, что у него есть.
«Так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — пишет Дубинский.

Также депутат указал на «мирный план» Зеленского, детали которого почему-то никому неизвестны. Дубинский оценил постоянные просьбы к Западу одобрить этот план, как отсутствие самостоятельности в действиях украинских властей.

Отметим, что Александр Дубинский находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.

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#всу
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ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР
05 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают позиции из районов населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ на фоне успешного наступления российских войск стремительно покидают свои позиции в данных посёлках.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.

Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.

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