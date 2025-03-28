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RT: депутат Рады Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом. Об этом политик заявил RT.
«Украина — это "захваченный террористами автобус", в котором "лежат люди со связанными руками и ничего не могут сделать"», — передает издание слова депутата.

К тому же политик выступил за временное управление Украиной под эгидой ООН и ряда других стран. По словам Дмитрука, сейчас в стране отсутствует власть и какое-либо правовое регулирование.

Гарантиями безопасности для Украины депутат назвал прямое взаимодействие с Россией. По его мнению, других вариантов для страны не существует.

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Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Трамп: урегулирование продвигается, но между РФ и Киевом недоброжелательность
28 марта 2025, 21:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — сказал политик.

Москва соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, если Киев продолжит нарушать договоренности, то Россия оставляет себе право не соблюдать их.

Трамп в своей предвыборной кампании обещал «за сутки» прекратить украинский конфликт. С его приходом к власти сроки начали сдвигаться, а потом республиканец заявил, что «не назвал дату» урегулирования кризиса.

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Зеленский назвал условие для прямых переговоров с РФ
Зеленский: Киев готов говорить с представителями РФ, но не с Путиным
28 марта 2025, 21:31

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Киевский режим готов к прямым переговорам с российскими представителями, но не с Владимиром Путиным. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Я думаю, что, в принципе, мы бы согласились говорить не с ним [с Путиным], а с кем-то, кто бы представлял Россию», — сказал политик.
Зеленский добавил, он считает, что в РФ якобы есть те, с кем Киев мог бы говорить, если те люди представляют, как можно прекратить конфликт.

Накануне Зеленский сделал совершенно противоположное заявление, сказав, что не боится «никакого формата переговоров». Глава киевского режима известен своими противоречивыми заявлениями. Когда-то он говорил, что готов к миру, затем поменял риторику, заявив, что «ВСУ должны добиться победы на поле боя».

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Зеленский заявил, что договорился с ЕС по разведданным
Зеленский: ЕС расширит доступ Киева к разведданным
28 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз расширит доступ Киева к разведданным: спутникам и технологиям Европы. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге, посвященном итогам встречи «коалиции желающих», накануне в четверг, 27 марта.
«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег», — сказал глава киевского режима в новостном телемарафоне Украины.

Владимир Зеленский продолжает требовать помощи от своих западных и европейских союзников. Вместе с тем он не признал долг перед Вашингтоном, заявив, что «это не кредит». Кроме того, в России предположили, что ждет украинского политика, если он одобрит соглашение по редкоземельным металлам.

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Гладков: боевики ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
28 марта 2025, 20:59

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики атаковали четыре района Белгородской области при помощи дронов. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Головчине Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено», — сказано в сообщении.
Гладков добавил, что повреждения получила линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон атаковал частный дом в Валуйском округе, посечены забор, фасад и «Газель», которая стояла рядом. Часть жителей села Грузское пока остается без света, а в Краснояружском районе поврежден корпус сельхозпредприятия.

Украина регулярно атакует российские территории, выбирая в качестве целей гражданские объекты.

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В ООН оценили легитимность Зеленского и властей Украины
В ООН считают действующую власть на Украине легитимной
28 марта 2025, 20:44

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает действующую украинскую власть «легитимной» и призвал уважать ее, оценивая идею о временном внешнем управлении в республике.
«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — прокомментировал генсек ООН.
Президент России Владимир Путин накануне говорил, что временное управление на Украине дало бы провести президентские выборы в стране и передать власть дееспособному правительству.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. После глава киевского режима прикрылся военным положением и отказался проводить выборы в стране. Президент США называл украинского политика «диктатором без выборов».

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