RT: депутат Рады Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом

Фото: iStock/Silent_GOS
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сравнил Украину с захваченным террористами автобусом. Об этом политик заявил RT.
«Украина — это "захваченный террористами автобус", в котором "лежат люди со связанными руками и ничего не могут сделать"», — передает издание слова депутата.
К тому же политик выступил за временное управление Украиной под эгидой ООН и ряда других стран. По словам Дмитрука, сейчас в стране отсутствует власть и какое-либо правовое регулирование.
Гарантиями безопасности для Украины депутат назвал прямое взаимодействие с Россией. По его мнению, других вариантов для страны не существует.
Читайте также:
Зеленский назвал условие для прямых переговоров с РФ
Зеленский заявил, что договорился с ЕС по разведданным
Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине
Иван Мусатов