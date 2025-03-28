Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Фото: istockphoto/rarrarorro
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — сказал политик.
Москва соблюдает мораторий на удары по энергетическим объектам Украины, однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что, если Киев продолжит нарушать договоренности, то Россия оставляет себе право не соблюдать их.
Трамп в своей предвыборной кампании обещал «за сутки» прекратить украинский конфликт. С его приходом к власти сроки начали сдвигаться, а потом республиканец заявил, что «не назвал дату» урегулирования кризиса.
Читайте также:
Зеленский назвал условие для прямых переговоров с РФ
Сенатор высказался о переговорах с США в Саудовской Аравии
МИД КНР сделал заявление после нового предложения Путина по Украине
Никита Кротов