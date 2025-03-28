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Евросоюз расширит доступ Киева к разведданным: спутникам и технологиям Европы. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге, посвященном итогам встречи «коалиции желающих», накануне в четверг, 27 марта.
«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег», — сказал глава киевского режима в новостном телемарафоне Украины.
Владимир Зеленский продолжает требовать помощи от своих западных и европейских союзников. Вместе с тем он не признал долг перед Вашингтоном, заявив, что «это не кредит». Кроме того, в России предположили, что ждет украинского политика, если он одобрит соглашение по редкоземельным металлам.
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