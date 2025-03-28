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Зеленский заявил, что договорился с ЕС по разведданным

Зеленский: ЕС расширит доступ Киева к разведданным
Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

Евросоюз расширит доступ Киева к разведданным: спутникам и технологиям Европы. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге, посвященном итогам встречи «коалиции желающих», накануне в четверг, 27 марта.
«Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег», — сказал глава киевского режима в новостном телемарафоне Украины.

Владимир Зеленский продолжает требовать помощи от своих западных и европейских союзников. Вместе с тем он не признал долг перед Вашингтоном, заявив, что «это не кредит». Кроме того, в России предположили, что ждет украинского политика, если он одобрит соглашение по редкоземельным металлам.

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Гладков: боевики ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
28 марта 2025, 20:59

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики атаковали четыре района Белгородской области при помощи дронов. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Головчине Грайворонского округа от удара FPV-дрона огнем уничтожены два припаркованных легковых автомобиля, еще одно транспортное средство повреждено», — сказано в сообщении.
Гладков добавил, что повреждения получила линия электропередачи. Кроме того, украинский дрон атаковал частный дом в Валуйском округе, посечены забор, фасад и «Газель», которая стояла рядом. Часть жителей села Грузское пока остается без света, а в Краснояружском районе поврежден корпус сельхозпредприятия.

Украина регулярно атакует российские территории, выбирая в качестве целей гражданские объекты.

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#всу
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В ООН оценили легитимность Зеленского и властей Украины
В ООН считают действующую власть на Украине легитимной
28 марта 2025, 20:44

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает действующую украинскую власть «легитимной» и призвал уважать ее, оценивая идею о временном внешнем управлении в республике.
«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — прокомментировал генсек ООН.
Президент России Владимир Путин накануне говорил, что временное управление на Украине дало бы провести президентские выборы в стране и передать власть дееспособному правительству.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. После глава киевского режима прикрылся военным положением и отказался проводить выборы в стране. Президент США называл украинского политика «диктатором без выборов».

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Зеленский не признал долг перед США
Зеленский: Киев не признает долги за военную поддержку от США
28 марта 2025, 20:30

Фото: istockphoto/Vadven

Украинская сторона не собирается признавать долги перед США, заявил республиканским СМИ Владимир Зеленский. Глава киевского режима мотивировал отказ тем, что «это не кредит».
«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — сказал Зеленский.
Подписание сделки по редкоземельным металлам Украины должно было состояться в конце февраля, однако сорвалось из-за возникшей ссоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Украинскому политику указали на неуважение к американским властям, а затем попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский принес Трампу извинения, когда Вашингтон прекратил оружейные поставки в ВСУ.

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Фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России
28 марта 2025, 19:40

Фото: iStock/AlexLMX

Санкции «причиняют боль» России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью французскому телеканалу LCI.
По ее словам, соответствующие ограничения сохранятся до урегулирования украинского конфликта. Фон дер Ляйен назвала лучшей гарантией безопасности «сильные и хорошо оснащенные» Вооруженные силы Украины.

Глава ЕК отметила результаты саммита «коалиции желающих», подчеркнув важность продолжения финансовой и военной помощи Киеву.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.

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«Шах и мат»: Медведев предрек судьбу Зеленского в случае его одобрения сделки с США
Медведев: Если Зеленский согласится на сделку с США, его повесят на майдане
28 марта 2025, 19:00

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Если Владимир Зеленский согласится на сделку по ресурсам, то его повесят на майдане с его командой. Об этом в соцсетях написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в противном случае Вашингтон «обнулит» киевский режим.
«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини (Бенито Муссолини, фашисткий диктатор — прим. ред.). Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал российский политик.

США хотят заключить с Украиной ресурсную сделку, чтобы отбить вложенные в Киев средства. По разным оценкам, украинские власти должны американской стороне примерно 350 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Европа сможет вернуть свои деньги, поскольку дает их в кредит. Хозяин Белого дома не раз критиковал бывшего президента страны Джо Байдена за принятые им решения по Украине.

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