Если Владимир Зеленский согласится на сделку по ресурсам, то его повесят на майдане с его командой. Об этом в соцсетях написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в противном случае Вашингтон «обнулит» киевский режим.