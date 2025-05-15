RT: Киев жалуется в МИД Индии на работающих в Донбассе журналистов

Фото: iStock/chameleonseye
Украинские власти пожаловались в МИД Индии на журналистов, которые снимают репортажи в Донбассе. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующую ноту посольства Украины.
Так, жалоба пришла на журналиста одного из крупнейших индийских каналов TV9 по имени Маниша Джа после того, как он заснял обломки снарядов производства США и западных беспилотников, которыми ВСУ атаковали Запорожскую АЭС.
Украинское дипведомство обвинило журналиста в том, что его главной целью является «съёмка пропагандистского контента по заказу».
По его словам, западные журналисты не обращают внимание на то, что происходит на территориях ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и продолжают распространять лживую пропаганду.
Читайте также:
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
Наступление в Торецке, отражение атак ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 15 мая
Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
Украинское дипведомство обвинило журналиста в том, что его главной целью является «съёмка пропагандистского контента по заказу».
«Посещать различные места и делать оттуда репортажи — это моё право, моя работа и мой долг. Украина неоднократно делала из меня свою цель, потому что я показываю правду. Я неподвластен их пропаганде, я разоблачаю её», — заявил Маниша Джа.
По его словам, западные журналисты не обращают внимание на то, что происходит на территориях ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и продолжают распространять лживую пропаганду.
Читайте также:
ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
Наступление в Торецке, отражение атак ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 15 мая
Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
Элина Позднякова