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ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 515 боевиков, а в зоне ответственности группировки «Запад» — до 240 солдат. По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Совфеде объяснили состав делегации от РФ для переговоров с Украиной
Сенатор Климов: делегация от РФ специально повторяет состав 2022 года
15 мая 2025, 12:45

Фото: iStock/Diy13

Делегация от России, которая уже прибыла в Стамбул на переговоры с украинской стороной, почти полностью повторяет ту, что вела диалог три года назад, отметил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«Российское высшее руководство неоднократно говорило, что Москва рассматривает эту встречу как продолжение переговорного процесса, который был прерван Западом весной 2022 года. Именно поэтому состав практически тот же и руководитель делегации не изменился. Все члены делегации — это уважаемые профессионалы, опытные люди», — отметил Климов в беседе с «Газетой.Ru».

Однако он уточнил, что многое на этой встрече будет зависеть и от готовности украинской стороны к диалогу, так как переговоры — это двусторонний процесс. По словам сенатора, российская сторона серьёзно настроена на конструктивное общение.

Напомним, российскую делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил RT, что состав делегации от РФ состоит из профессионалов высшей степени и готова начать переговоры с того же места, на котором они прервались во время последней встречи в Стамбуле.

«Переговоры предложено возобновить в том же месте, с той же точки, на которой они прерывались в прошлый раз, означает, что Россия готова последовательно двигаться вперёд и делать это, во-первых, с учётом проделанной работы, а во-вторых, с учётом реалий, которые изменились за эти три года», — пояснил Фомин.

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Наступление в Торецке, отражение атак ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 15 мая
15 мая 2025, 10:35

Фото: istockphoto / Evgeny555

15 мая 2025 года российские войска продолжают наступательные действия на всех ключевых участках фронта. Несмотря на ожесточённое сопротивление и массированные обстрелы со стороны ВСУ, ВС РФ добиваются тактических успехов, продвигаясь вперёд и нанося противнику чувствительные потери. Как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: предотвращённый теракт и ответные удары


На левобережье Днепра сохраняется высокая боевая активность. Российские силы поразили несколько целей ВСУ в районах Токаревки и Днепровского. Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта — злоумышленник планировал взорвать станцию сотовой связи.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов населённых пунктов на левом берегу, в результате которых повреждено здание водоканала в селе Коробки. ВС РФ удерживают позиции и активно отвечают на атаки.

Запорожское направление: удары по Токмаку и Каменке


На линии соприкосновения от Каменского до Малой Токмачки продолжаются артиллерийские дуэли и атаки дронов.

Ночью украинские силы нанесли серию ударов по Токмаку — повреждены рынок, жилые здания и магазины.

Под артиллерийским огнём также оказалась администрация Каменки-Днепровской — ранены двое мирных жителей. В ответ российские подразделения наносят удары по позициям ВСУ, используя артиллерию и БПЛА.

Угледар: частичный контроль над Богатырём


В районе Угледара продолжаются бои за населённые пункты Вольное Поле и Весёлое. В селе Богатырь российские войска закрепились примерно на 70% территории.

Освобождение этого населённого пункта откроет путь к окружению украинского гарнизона в Алексеевке и усилит давление на Новопавловку.

Торецкое направление: давление на Яблоновку и Константиновку


На запад от Торецка российские войска усиливают наступательное давление на населённые пункты Яблоновка и Заря, продвигаясь с направлений Новооленовки и Александрополя. Предположительно, целью операции является выход к трассе на Константиновку с возможностью обхода Клебан-Быкского водохранилища с севера, что создаёт угрозу флангового удара по украинским силам, удерживающим высоты.

Тяжёлые бои продолжаются в Старой Николаевке и на подступах к Романовке. Несмотря на активные контратаки ВСУ, российские подразделения добиваются локальных успехов в районе к северу от Торецка.

Часов Яр: удары ТОС по укреплениям


На Часовоярском направлении изменений линии фронта не произошло, однако активно применяются тяжёлые огнемётные системы с термобарическими боеприпасами, что затрудняет контрудары ВСУ и разрушает оборонительные укрепления.

Цель — подавление огневых точек противника и срыв попыток контратак.

Северск и Красный Лиман: продвижение вглубь обороны ВСУ


В районе Северска идут бои вблизи Григоровки и Верхнекаменского.

На Краснолиманском фронте отмечено продвижение на 200–300 метров в районе Зелёной Долины и Колодезей, а также укрепление позиций в Редкодубе.

Купянск: успехи на южном фланге


В целом на Купянском направлении сохраняется относительное затишье. Однако на юге, в районе Загрызово, ВС РФ достигли локального успеха. На севере продолжаются артиллерийские дуэли.

Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА

Харьковское направление: зачистка в Волчанске


В районе Волчанска российские войска заняли северный берег реки Волчья, продвигаясь в микрорайоне Городище.

В районе Липцев сапёры ВС РФ проводят разминирование путей снабжения вблизи Слатино и Казачьей Лопани.

Сумская область: отражение атак на границе


ВСУ продолжают атаки на границе в районе Сумской области и предпринимают попытки прорыва через границу в районе Тёткино, Нового Пути и Поповки. Атаки отражены. В ходе боёв украинская армия лишилась нескольких единиц бронетехники, РЭБ-средств и радиолокационной станции.

В районах Тёткино, Нового Пути и Поповки российские силы отбили нападения, уничтожив технику, станцию РЭБ и радиолокационную систему.

Зафиксировано продвижение российских сил вблизи Водолаги и Беловодов.

Покровское направление: бои за Новониколаевку и прорыв к Мирнограду


В районе Орехово продолжаются тяжёлые бои, а к югу от него российские войска зачищают лесопосадки. Линия фронта выравнивается благодаря захвату ключевых опорных пунктов между Надеждинкой, Котляровкой и Новониколаевкой.

Штурмовые подразделения продвинулись на 1 км и закрепились на восточных окраинах Новониколаевки. Минобороны РФ подтвердило освобождение села Михайловка. До пригорода Мирнограда остаётся около полутора километров. Продвижение к селу Мирное может создать угрозу оперативного окружения противника в Новоэкономическом.

ПВО и удары по инфраструктуре ВСУ


За сутки российская ПВО уничтожила 162 беспилотника, в том числе 12 над Чёрным морем. Также перехвачены пять управляемых бомб JDAM и одна ракета HIMARS.

В Одесской области ракетный комплекс «Искандер» уничтожил объект ВМС Украины и комплекс ПВО Vampire.

В Кировоградской области атакован аэродром Канатово.

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#вс рф
#пво
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Боевой мопс Кузьмич стал душой штурмового подразделения в зоне СВО
15 мая 2025, 10:33

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Мопс по кличке Кузьмич стал душой штурмового подразделения ВС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом рассказали в Народном фронте.
На передовую Кузьмич попал еще совсем щенком. Его принес боец с позывным «Пашай», который взял его из села Маньково-Калитвинское Ростовской области, пишет Life.ru.

До начала спецоперации у военного был мопс, с которым ему было очень сложно расстаться. Он сильно скучал по своей собаке, и когда увидел щенка, принял решение забрать его с собой. Так Кузьмич оказался в зоне СВО.

Мопс отлично влился в коллектив и стал душой подразделения. Собака вместе с военнослужащими ходит на боевые задания, катается на квадроцикле и даже моется в бане.

«Пашай», награждённый медалью «За отвагу», отметил, что Кузьмич дарит ему своё тепло и скрашивает будни военного.

«Этот хвостатый боец — доказательство, что даже в тяжелейших условиях есть место доброте, верности и поддержке, поднимающей боевой дух!» — говорится в сообщении.

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Бойцы ВС РФ два месяца сидели в тылу ВСУ и остались незамеченными
15 мая 2025, 08:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие ВС РФ на красноармейском (покровском) направлении два месяца провели в тылу ВСУ, передавая разведданные. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Вайс».
По его словам, задача боевой группы заключалась в том, чтобы проникнуть вглубь позиций ВСУ, закрепиться и собирать данные о силах и передвижениях противника, не выдавая своего присутствия. Уточняется, что российское командование присылало беспилотник, который сбрасывал посылку с водой, едой, одеждой и медикаментами.

«Вайс» добавил, что благодаря их работе многие подразделения ВС РФ были заранее предупреждены о перемещениях вражеской техники.

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#всу
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«Нет тузов в рукаве»: В Германии объяснили, как ультиматум Мерца Путину обернулся позором
BZ: канцлер Германии Мерц выдвинул провальный ультиматум Путину и опозорился
15 мая 2025, 03:31

Фото: iStock/Ruma Aktar

Канцлер Германии Фридрих Мерц «опозорился» из-за ультиматума в адрес президента России Владимира Путина. Мерц пригрозил РФ санкциями, если Россия откажется прекратить огонь на Украине, но заявление прозвучало абсурдно. Об этом написал редактор немецкого издания Berliner Zeitung Симон Цайзе.
По мнению Цайзе, у немецкого лидера нет стратегических преимуществ для противостояния с Россией, что делает его угрозы пустыми. Мерц не имеет «тузов в рукаве, чтобы сыграть в покер с Путиным».

«Провал (ультиматума) стал позором, когда президент США Дональд Трамп лишил Мерца и его европейских коллег своей поддержки», — отметил редактор.
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Ранее Мерц рассматривал якобы возможность удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, игнорируя риски эскалации с ядерной державой. Однако, как отмечает Цайзе, канцлер внезапно смягчил риторику, вероятно, осознав неизбежность поражения Германии в прямом конфликте.

«Канцлеру показалось неважным принимать во внимание реакцию ядерной державы в лице России. «На каждом кладбище царит мир» — таков был лозунг Мерца. Кто-то, должно быть, шепнул ему, что Германия, скорее всего, проиграет в прямом столкновении с Россией. И поэтому Мерц отступает», — саркастично отметил Цайзе.
В ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин также заявил на выступлении перед журналистами, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы.

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