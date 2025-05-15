ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

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ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 515 боевиков, а в зоне ответственности группировки «Запад» — до 240 солдат. По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова