Наступление в Торецке, отражение атак ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 15 мая

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15 мая 2025 года российские войска продолжают наступательные действия на всех ключевых участках фронта. Несмотря на ожесточённое сопротивление и массированные обстрелы со стороны ВСУ, ВС РФ добиваются тактических успехов, продвигаясь вперёд и нанося противнику чувствительные потери. Как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: предотвращённый теракт и ответные удары
На левобережье Днепра сохраняется высокая боевая активность. Российские силы поразили несколько целей ВСУ в районах Токаревки и Днепровского. Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта — злоумышленник планировал взорвать станцию сотовой связи.
За сутки зафиксировано 36 обстрелов населённых пунктов на левом берегу, в результате которых повреждено здание водоканала в селе Коробки. ВС РФ удерживают позиции и активно отвечают на атаки.
Запорожское направление: удары по Токмаку и Каменке
На линии соприкосновения от Каменского до Малой Токмачки продолжаются артиллерийские дуэли и атаки дронов.
Ночью украинские силы нанесли серию ударов по Токмаку — повреждены рынок, жилые здания и магазины.
Под артиллерийским огнём также оказалась администрация Каменки-Днепровской — ранены двое мирных жителей. В ответ российские подразделения наносят удары по позициям ВСУ, используя артиллерию и БПЛА.
Угледар: частичный контроль над Богатырём
В районе Угледара продолжаются бои за населённые пункты Вольное Поле и Весёлое. В селе Богатырь российские войска закрепились примерно на 70% территории.
Освобождение этого населённого пункта откроет путь к окружению украинского гарнизона в Алексеевке и усилит давление на Новопавловку.
Торецкое направление: давление на Яблоновку и Константиновку
На запад от Торецка российские войска усиливают наступательное давление на населённые пункты Яблоновка и Заря, продвигаясь с направлений Новооленовки и Александрополя. Предположительно, целью операции является выход к трассе на Константиновку с возможностью обхода Клебан-Быкского водохранилища с севера, что создаёт угрозу флангового удара по украинским силам, удерживающим высоты.
Тяжёлые бои продолжаются в Старой Николаевке и на подступах к Романовке. Несмотря на активные контратаки ВСУ, российские подразделения добиваются локальных успехов в районе к северу от Торецка.
Часов Яр: удары ТОС по укреплениям
На Часовоярском направлении изменений линии фронта не произошло, однако активно применяются тяжёлые огнемётные системы с термобарическими боеприпасами, что затрудняет контрудары ВСУ и разрушает оборонительные укрепления.
Цель — подавление огневых точек противника и срыв попыток контратак.
Северск и Красный Лиман: продвижение вглубь обороны ВСУ
В районе Северска идут бои вблизи Григоровки и Верхнекаменского.
На Краснолиманском фронте отмечено продвижение на 200–300 метров в районе Зелёной Долины и Колодезей, а также укрепление позиций в Редкодубе.
Купянск: успехи на южном фланге
В целом на Купянском направлении сохраняется относительное затишье. Однако на юге, в районе Загрызово, ВС РФ достигли локального успеха. На севере продолжаются артиллерийские дуэли.
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Харьковское направление: зачистка в Волчанске
В районе Волчанска российские войска заняли северный берег реки Волчья, продвигаясь в микрорайоне Городище.
В районе Липцев сапёры ВС РФ проводят разминирование путей снабжения вблизи Слатино и Казачьей Лопани.
Сумская область: отражение атак на границе
ВСУ продолжают атаки на границе в районе Сумской области и предпринимают попытки прорыва через границу в районе Тёткино, Нового Пути и Поповки. Атаки отражены. В ходе боёв украинская армия лишилась нескольких единиц бронетехники, РЭБ-средств и радиолокационной станции.
В районах Тёткино, Нового Пути и Поповки российские силы отбили нападения, уничтожив технику, станцию РЭБ и радиолокационную систему.
Зафиксировано продвижение российских сил вблизи Водолаги и Беловодов.
Покровское направление: бои за Новониколаевку и прорыв к Мирнограду
В районе Орехово продолжаются тяжёлые бои, а к югу от него российские войска зачищают лесопосадки. Линия фронта выравнивается благодаря захвату ключевых опорных пунктов между Надеждинкой, Котляровкой и Новониколаевкой.
Штурмовые подразделения продвинулись на 1 км и закрепились на восточных окраинах Новониколаевки. Минобороны РФ подтвердило освобождение села Михайловка. До пригорода Мирнограда остаётся около полутора километров. Продвижение к селу Мирное может создать угрозу оперативного окружения противника в Новоэкономическом.
ПВО и удары по инфраструктуре ВСУ
За сутки российская ПВО уничтожила 162 беспилотника, в том числе 12 над Чёрным морем. Также перехвачены пять управляемых бомб JDAM и одна ракета HIMARS.
В Одесской области ракетный комплекс «Искандер» уничтожил объект ВМС Украины и комплекс ПВО Vampire.
В Кировоградской области атакован аэродром Канатово.
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Дайана Хусинова