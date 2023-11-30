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На Украине нужно использовать реестр избирателей для проведения мобилизации, считает председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко. Об этом пишет RT.
Глава совета полагает, что этот список наиболее заполнен данными и передает правдивую информацию о том, кто и где голосовал в свое время.
Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко признал нехватку военных в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По его оценкам, «дефицит огромнейший», а в некоторых бригадах средний возраст составляет 54 года.
А бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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*включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
«Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах — где и кому дискомфортно — можно будет говорить потом», — заявил Тимочко.
А бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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*включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Артем Путинцев