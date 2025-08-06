Зеленский высказался в годовщину наступления ВСУ на Курскую область
Зеленский назвал Курскую операцию по-настоящему особенной
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал годовщину вторжения в Курскую область.
По его словам, эта операция стала особенной, так как, по версии украинского лидера, продемонстрировала способность ВСУ преподносить неожиданные действия.
«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели», — заявил Зеленский.Он подчеркнул, что события, произошедшие в регионе, показали умение украинской армии действовать нестандартно и использовать фактор неожиданности.
В завершение своего обращения Зеленский выразил благодарность украинским военным, которые участвовали в операции, отметив, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».