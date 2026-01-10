«Бездонная бочка»: В Венгрии жёстко раскритиковали финансирование Украины

10 января 2026, 21:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал поддержку Украины бессмысленной

Фото: Istock/Sinenkiy

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада не имеет смысла и усугубляет проблемы. Об этом сообщает ТАСС.





Орбан отметил, что Киев запросил у союзников около 800 миллиардов долларов на восстановление страны в ближайшие 10 лет, но не посчитал дополнительные расходы на безопасность.



Глава венгерского правительства сообщил, что руководство Евросоюза уведомило Будапешт о планах перехода на военную экономику, чтобы поддерживать Киев. Это решение связано с запросами украинской стороны.

«Отправлять деньги на Украину — это всё равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию», — сказал Орбан.