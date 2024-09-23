«Отличаются убийством женщин, детей и стариков»: Алаудинов об иностранных наемниках ВСУ

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Иностранные наемники на службе у ВСУ в Курской области выполняли самую грязную работу, куда входило убийство мирных жителей. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Именно иностранцы у нас отличились убийствами женщин, детей, стариков. Ну и получается, что они всегда выполняют самую грязную работу. И если их сажают где-то, то они как заградотряды выглядят уже», — говорит Алаудинов в интервью ТАСС.
По данным генерала, иностранную речь в населенных пунктах Курской области в первые дни вторжения слышали и местные жители.
Ранее о бегстве с передовой иностранных наемников в ДНР рассказывал пленный боевик ВСУ. Двое наемников из Германии и Новой Зеландии спрятались в окопах во время атаки российской армии, а после бежали со словами, что больше никогда не вернуться на фронт.
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Лия Мурадьян