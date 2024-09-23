Раненый боец ВС РФ прополз 100 метров под обстрелом ВСУ и выжил

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Раненый боец российской армии с позывным «Грек» оказался в окопе под обстрелом ВСУ, но сослуживцы смогли по рации вывести его к своей позиции.
Кадры напряженной операции по спасению военного показал военкор RT Андрей Филатов. Сослуживцы «Грека» по рации сообщили ему, что у него есть только один вариант на спасение, для этого он должен ползти вперед.
Благодаря силе воли с ранениями руки и обеих ног «Грек» выбрался и выжил. Командир отряда «Шторм» с позывным «Белый» отметил, что можно потерять автомат, но рацию нельзя. Именно благодаря средствам связи сослуживцы могут вывести в безопасное место.
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«Брат, тебе в общей сложности проползти 100 м. Я не знаю, как ты это будешь делать, но от меня вискарь в любимом моём волгоградском ресторане. Я тебя обязательно туда свожу, ползи сюда!» — призывали бойца сослуживцы по радиосвязи.
Благодаря силе воли с ранениями руки и обеих ног «Грек» выбрался и выжил. Командир отряда «Шторм» с позывным «Белый» отметил, что можно потерять автомат, но рацию нельзя. Именно благодаря средствам связи сослуживцы могут вывести в безопасное место.
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Элина Позднякова