RT подготовил первую серию документальных дневников из освобожденного Северска
RT вечером 30 июня представит на своих площадках первую серию дневников военного корреспондента-документалиста телеканала Клима Поплавского. кадры сняли в освобожденном от ВСУ Северске в ДНР.
По данным издания, Поплавский вместе с оператором Виктором Кирчевым пробыл в Северске два месяца в составе эвакуационной группы. Они наблюдали, как российские бойцы искали оставшихся мирных жителей и оказывали помощь в выезде из города.
«Съемочная группа RT тогда, в частности, застала, как российские охотники за дронами начинали осваивать город и принимали на себя воздушные бои», — говорится в материале.
Напомним, ВС РФ освободили Северск в конце 2025 года. Населенный пункт является воротами для выхода российской группировки к Славянску и Краматорску, а также полному освобождению ДНР.