RT подготовил первую серию документальных дневников из освобожденного Северска

30 июня 2026, 16:52

Фото: iStock/gorodenkoff

RT вечером 30 июня представит на своих площадках первую серию дневников военного корреспондента-документалиста телеканала Клима Поплавского. кадры сняли в освобожденном от ВСУ Северске в ДНР.





По данным издания, Поплавский вместе с оператором Виктором Кирчевым пробыл в Северске два месяца в составе эвакуационной группы. Они наблюдали, как российские бойцы искали оставшихся мирных жителей и оказывали помощь в выезде из города.





«Съемочная группа RT тогда, в частности, застала, как российские охотники за дронами начинали осваивать город и принимали на себя воздушные бои», — говорится в материале.