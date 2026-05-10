RT с помощью ИИ оживил архивные снимки времён Великой Отечественной войны

RT использовал технологию искусственного интеллекта, чтобы оживить архивные фотографии времён Великой Отечественной войны.



Команда проекта обработала чёрно-белые кадры и восстановила на них движение. В новом воплощении снимки передают атмосферу тех лет значительно полнее.

Зрители могут увидеть на оживших изображениях ликующих советских солдат, боевую работу артиллерии и движение танковых колонн. Таким образом RT подарил новую жизнь историческим кадрам и сделал их более наглядными для современной аудитории.

«Мгновения войны и Победы: RT к 9 Мая с помощью ИИ оживил снимки времён Великой Отечественной войны», — сообщается в Telegram-канале RT.
Пользователи могут ознакомиться с результатом работы в публикации канала.
Ольга Щелокова

