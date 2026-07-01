RT представил первую серию документальных дневников из Северска

01 июля 2026, 21:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

RT показал первую серию документального цикла «Северская Сага», которая стала прологом к дневникам военного корреспондента — документалиста телеканала Клима Поплавского.





Поплавский вместе с оператором Виктором Кирчевым попали в Северск, когда там еще в подвалах прятались местные жители, в ожидании прихода ВС РФ и окончания боевых действий. Военные корреспонденты помогали российским бойцам эвакуировать людей в безопасное место.





«Среди героев фильма — местный житель Андрей, который видел, как ВСУ стирали город с лица земли. А также Света, которая отказывалась уезжать из разрушенного Северска», — сообщает RT.