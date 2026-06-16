RT представил «ПоэZию русской зимы» в лагерях «Артек», «Смена» и «Орленок»
Сборник RT «ПоэZия русской зимы» представили в детских лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек». Фронтовую поэзию послушали более тысячи детей. Каждое учреждение получило издание книг в свои библиотеки.
Так, 1 июня в Международный день защиты детей в Краснодарском крае стартовало турне по крупнейшим детским лагерям России, где RT представил новую фронтовую поэзию. Свои стихи детям прочитали авторы — участник СВО, поэт Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова, а также журналист из Севастополя Ольга Старушко.
Сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошел в программу внеклассного чтения для учеников старших классов. Главный продюсер поэтического проекта RT Яна Довгаленко обратила внимание на важную роль стихов о войне, которую они оказывают в воспитании детей.
«Эти стихи фиксируют события в исторической памяти народа, передают опыт борьбы следующим поколениям. Эта поэзия создает образ истинного защитника Отечества. Ведь мужество, проявленное в условиях боевых действий, свойственно человеку высокого чувства долга и чести, патриоту своей страны», — подчеркнула Довгаленко.
Авторов сборников RT также провели встречу с детьми из старших смен отряда «Рубеж». Порядка 200 воспитанников смогли услышать стихотворения, пообщаться с авторами и задать им свои вопросы. После этого RT отправился в ВДЦ «Орленок» под Туапсе. Последним стало выступление в Международном детском центре «Артек» в Крыму.