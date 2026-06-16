RT представил «ПоэZию русской зимы» в лагерях «Артек», «Смена» и «Орленок»

16 июня 2026, 12:57

Фото: iStock/guruXOOX

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» представили в детских лагерях «Орленок», «Смена» и «Артек». Фронтовую поэзию послушали более тысячи детей. Каждое учреждение получило издание книг в свои библиотеки.





Так, 1 июня в Международный день защиты детей в Краснодарском крае стартовало турне по крупнейшим детским лагерям России, где RT представил новую фронтовую поэзию. Свои стихи детям прочитали авторы — участник СВО, поэт Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова, а также журналист из Севастополя Ольга Старушко.



Сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошел в программу внеклассного чтения для учеников старших классов. Главный продюсер поэтического проекта RT Яна Довгаленко обратила внимание на важную роль стихов о войне, которую они оказывают в воспитании детей.





«Эти стихи фиксируют события в исторической памяти народа, передают опыт борьбы следующим поколениям. Эта поэзия создает образ истинного защитника Отечества. Ведь мужество, проявленное в условиях боевых действий, свойственно человеку высокого чувства долга и чести, патриоту своей страны», — подчеркнула Довгаленко.