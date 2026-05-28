Ролик RT «Мой папа — герой» взял статуэтку на премии ИРИ

28 мая 2026, 22:47

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Ролик RT «Мой папа — герой», основанный на реальных событиях, получил премию Института развития интернета (ИРИ). Это ведущая российская награда для авторов социально значимого онлайн-контента. Видео победило в номинации «Видеоролик до трёх минут».





Лента рассказывает о подвиге многодетного отца Романа Яценко, который спас семью из захваченной Суджи Курской области, говорится в материале RT. В августе 2024 года под обстрелом ВСУ мужчина пешком добрался до дома, где в подвале двое суток укрывались его жена и пятеро детей.



Тем временем российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) раскрыли детали использования искусственного интеллекта в своей работе. Выступая на V Национальной премии интернет-контента, Вован пояснил, что нейросети помогают команде собирать и анализировать данные о будущих собеседниках, а также составлять электронные письма. При этом он подчеркнул, что любые результаты работы ИИ нуждаются в обязательной проверке.



