RT: Премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» вышла в сети
Премьера фильма «Сильные духом. Белый свет» о бойцах Бобре, Юге и Хабарике, лишившихся зрения из‑за ранений на СВО, появилась в сети.
RT пишет, что герои рассказывают, как справляются с темнотой, продолжают любить, жить и помогать другим в реабилитации. Юг осваивает плавание, Бобёр обучает детей правилам безопасности при обращении с оружием, а Хабарик влюбился и сыграл свадьбу.
Режиссёр ленты — незрячая Регина Парпиева, бравшая в 2018 году интервью у президента Владимира Путина. Позже она прошла обучение на RT и сейчас учится на втором курсе магистратуры МГУ.
Фильм опубликовали на странице RT в VK. Он доступен с тифлопереводом.
