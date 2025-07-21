Кремль заявил, что на переговорах с Украиной предстоит большая работа
Проекты меморандумов об урегулировании России и Украины диаметрально противоположны, по этой причине «предстоит большая дипломатическая работа». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Меморандумами стороны обменялись во время второй встречи. По словам официального представителя Кремля, Москва выступает за проведение третьего раунда переговоров. Песков отметил, что состав российской делегации останется прежним.
Ранее стало известно, когда ожидается новый раунд переговоров РФ и Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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