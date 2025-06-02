В Стамбуле начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины
Вторая встреча делегаций России и Украины стартовала сегодня в Стамбуле. Переговоры проходят на фоне недавнего предложения президента России Владимира Путина о возобновлении диалога без предварительных условий. Об этом пишет РИА Новости.
Участники переговоров планируют обсудить ключевые вопросы, касающиеся текущей ситуации на Украине, а также рассмотреть возможные пути достижения мирного соглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта и защита интересов России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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