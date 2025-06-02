В Стамбуле начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

02 июня 2025, 15:08

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Вторая встреча делегаций России и Украины стартовала сегодня в Стамбуле. Переговоры проходят на фоне недавнего предложения президента России Владимира Путина о возобновлении диалога без предварительных условий. Об этом пишет РИА Новости.