RT: Залужный лично санкционировал операцию по угону российского СУ-34

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке лётчика ВКС России и угону военного самолёта Су-34 в 2022 году. Об этом сообщается в протоколе допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.
Протокол допроса участника той операции Червинского, которого киевские власти считают ответственным за неудачу, оказался в распоряжении телеканала RT.
Издание ознакомилось с документом и сообщило, что сам Червинский не признаёт вину и заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы с сотрудниками ВСУ и СБУ в составе. По его словам, операция по угону российского самолёта координировалась на верху, поэтому в курсе были руководители обоих ведомств.
Также телеканал выяснил, что именно Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, занимавшейся спецоперацией.
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Издание ознакомилось с документом и сообщило, что сам Червинский не признаёт вину и заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы с сотрудниками ВСУ и СБУ в составе. По его словам, операция по угону российского самолёта координировалась на верху, поэтому в курсе были руководители обоих ведомств.
Также телеканал выяснил, что именно Залужный подписал распоряжение о создании рабочей группы, занимавшейся спецоперацией.
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Анастасия Чинкова