Военные ВСУ открыли огонь друг по другу в Харьковской области

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Военнослужащие ВСУ устроили перестрелку в одном из военных подразделений в Харьковской области. Об этом сообщили в группировке войск «Хортица».
Отмечается, что между военными произошёл межличностный конфликт, в результате которого они открыли огонь друг по другу.
В перестрелке погибли трое солдат, ещё четверо получили ранения. Раненых военнослужащих экстренно доставили в военно-медицинский клинический центр. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.
На месте перестрелки работают правоохранительные органы и военная служба правопорядка. Проводится проверка.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.
Читайте также:
RT: Залужный лично санкционировал операцию по угону российского СУ-34
На Херсонском направлении ликвидирован опорный пункт и техника боевиков ВСУ — видео
Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»
В перестрелке погибли трое солдат, ещё четверо получили ранения. Раненых военнослужащих экстренно доставили в военно-медицинский клинический центр. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.
На месте перестрелки работают правоохранительные органы и военная служба правопорядка. Проводится проверка.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский отказался раскрывать данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется Россия.
Читайте также:
RT: Залужный лично санкционировал операцию по угону российского СУ-34
На Херсонском направлении ликвидирован опорный пункт и техника боевиков ВСУ — видео
Боевики ВСУ окружены под Прогрессом и ждут смерти в «котле»
Анастасия Чинкова