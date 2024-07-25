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Боевики ВСУ используют новую тактику в зоне спецоперации. Об этом сообщает RT. Таким образом, дрон-камикадзе украинских военнослужащих виснет над дорожным участком, ожидая технику ВС РФ, а когда она прибывает, аппарат падает на нее. Инерции хватит, чтобы взорвать боезапас.
По словам замначальника штаба бригады группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Студент», бои в направлении Славянска к западу от Соледара идут круглосуточно, по противнику бьют артиллеристы, танки и FPV-дроны.
Украинские националисты не в состоянии контратаковать, поэтому сосредоточены на атаках с воздуха.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ были «под веществами», в результате чего их батальон уничтожили.
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Украинские националисты не в состоянии контратаковать, поэтому сосредоточены на атаках с воздуха.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ были «под веществами», в результате чего их батальон уничтожили.
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Никита Кротов