В ЕС намереваются добиться мира «через силу» на Украине

17 августа 2025, 17:22

Фон дер Ляйен: ЕС хочет территориальной целостности Украины и мира через силу

Фото: istockphoto/artJazz

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной пресс‑конференции в Брюсселе вместе с Владимиром Зеленским заявила о необходимости «мира через силу» при сохранении независимости и территориальной целостности Украины, сообщает ТАСС.