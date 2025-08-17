В ЕС намереваются добиться мира «через силу» на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной пресс‑конференции в Брюсселе вместе с Владимиром Зеленским заявила о необходимости «мира через силу» при сохранении независимости и территориальной целостности Украины, сообщает ТАСС.
По её словам, границы не могут быть изменены силой, а все вопросы, связанные с территориями, должна решать только Украина.
Фон дер Ляйен также сообщила, что сопроводит Зеленского в США для обсуждения вопросов мира. Ранее она заявляла, что 19‑й пакет санкций против России будет готов в начале сентября и что европейские лидеры продолжат оказывать на Москву дипломатическое и экономическое давление.
Коллективный Запад начал санкционное давление на РФ после начала СВО. Российские власти отмечали, что экономика страны выдержит натиск ограничений.
