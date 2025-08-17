Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО, заявил Прилепин

17 августа 2025, 16:00

Захар Прилепин (фото: Telegram @zakharprilepin)

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Украина остаётся серьёзной угрозой для России вне зависимости от её членства в НАТО. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, комментируя итоги встречи президентов России и США, прошедшей 15 августа на военной базе в Анкоридже (Аляска).