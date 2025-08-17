Украина представляет угрозу для России даже вне НАТО, заявил Прилепин
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Украина остаётся серьёзной угрозой для России вне зависимости от её членства в НАТО. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, комментируя итоги встречи президентов России и США, прошедшей 15 августа на военной базе в Анкоридже (Аляска).
По словам Прилепина, во время переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможные альтернативы вступлению Украины в Североатлантический альянс и пути обеспечения безопасности как для Москвы, так и для Киева. При этом писатель подчеркнул, что сама по себе Украина, с её нынешним политическим курсом, уже представляет стратегическую опасность для российских интересов – независимо от её статуса в альянсе.
Встреча президентов продлилась около трёх часов и проходила в различных форматах: сначала в формате тет-а-тет в лимузине американского лидера по пути к месту переговоров, затем в составе делегаций «три на три».
По мнению Прилепина, обсуждение не свелось лишь к военным вопросам, но и затронуло более широкий контекст – будущее обеспечение безопасности в Восточной Европе.
