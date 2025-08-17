Глава ЕК заявила о новых санкциях против России

17 августа 2025, 16:38

Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций против России будет готов в сентябре

Фото: istockphoto/sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на внеплановой совместной пресс‑конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе сообщила, что 19‑й пакет санкций против РФ будет готов в начале сентября, передаёт ТАСС.





Ранее сообщалось, что после переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ЕС решил не ослаблять санкционное давление на Россию. В свою очередь Зеленский после консультаций с Трампом и лидерами ЕС предупредил, что при отказе Москвы от трёхсторонних переговоров с участием Киева, придётся ввести дополнительные санкции.





«Пока боевые действия продолжаются, мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — сказала Фон дер Ляйен.