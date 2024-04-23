«Руины»: В Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь

Фото: iStock/Roman Novitskii
Вся теплоэлектрическая генерация, а также центры крупных городов будут разрушены на Украине к сентябрю.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По его словам, к этому периоду в стране так же уничтожат большое количество главных железнодорожных вокзалов. Кроме этого, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на западе страны.
Таким образом Украина фактически превратится в «открытую руину» имени Владимира Зеленского, заключил он.
Читайте также:
В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках
Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK
Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции
*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
По его словам, к этому периоду в стране так же уничтожат большое количество главных железнодорожных вокзалов. Кроме этого, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на западе страны.
Таким образом Украина фактически превратится в «открытую руину» имени Владимира Зеленского, заключил он.
Читайте также:
В Киеве предрекли неприятные сюрпризы для ВСУ на неожиданных участках
Минобороны впервые заявило об уничтожении пусковой установки американского ЗРК MIM-23 HAWK
Алаудинов назвал сроки окончания специальной военной операции
*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
Алёна Самарева